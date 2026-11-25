Ετσι ήταν πιο γλυκό. Σε μηδέν χρόνο, όπως έπρεπε. Εκεί που κανείς δεν μπορούσε να αντιδράσει. Σηκώθηκε ο Χέιζ Ντέιβις έριξε την τρίποντη βόμβα και τους άφησε αγάλματα. Πέρυσι είχαν προκαλέσει πολύ. Εβγαλαν γλώσσα. Και πήγε ο παντοκράτορας μέσα στο σπίτι τους και τους το έκλεισε. Σε ένα ρεσιτάλ προπονητικής τακτικής από τον κορυφαίο ευρωπαίο προπονητή όλων των εποχών, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που παρουσίασε έναν Παναθηναϊκό κυρίαρχο στο μεγαλύτερο διάστημα με διάφορους πρωταγωνιστές και ουσιαστικά πήρε τη νίκη στο τέλος παίζοντας χωρίς ψηλό.

Θα ήταν άδικο να χαθεί αυτή η νίκη. Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Προσπάθησε και στο μεγαλύτερο διάστημα τα κατάφερε να μην αφήσει την Βαλένθια να τρέξει. Υπήρχαν κάποιες στιγμές, που ξέφευγε, αλλά η Βαλένθια με συνεχόμενα τρίποντα επέστρεφε στο παιχνίδι. Και στο τέλος την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Στο 83-80 σηκώθηκε ο Ναν και με τρίποντο ισοφάρισε. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε την άμυνα και στην τελευταία επίθεση ο Χέιζ Ντέιβις ευστόχησε από το .....σπίτι του και τους έκλεισε το σπίτι. Φιλάκια και χαιρετίσματα.

Ο επτάστερος παντοκράτορας είναι εδώ , δείχνει χαρακτήρα στα δύσκολα, πήγε και νίκησε σε μία έδρα, που λίγοι θα περάσουν και μετά την Μαδρίτη και την Ρεάλ κέρδισε και την Βαλένθια. Αυτές δεν είναι απλές νίκες. Αυτές είναι νίκες, που δείχνουν κάκκαλα, χαρακτήρα και δηλώνουν, ότι ο επτάστερος πάει για το όγδοο φέτος και το φωνάζει. Και κυρίως δείχνει, ότι αυτή η ομαδάρα του Ομπράντοβιτς έχει τεράστιες προσωπικότητες. Σήμερα, όταν έκαιγε η μπάλα στο τέλος μίλησαν ο Ναν και ο Χέιζ Ντέιβις. Πιο πριν όταν χρειάστηκε μίλησαν ο Ρογκαβόπουλος, ο Γκράντ,, ο Γιαμπουσέλε, ο Φρανσίσκο με πέντε ασίστ, στο πιο ώριμο του παιχνίδι στον Παναθηναϊκό.

Πριν λίγες ημέρες η ομάδα είχε κάνει μεγάλο διπλό στην Ζαλγκίρις. Να δεις τι σου έχω για μετά. Οπως πάντα οι ομάδες του Ομπράντοβιτς αρχίζουν και ρολάρουν μετά τον Μάρτιο. Δηλαδή αν Νοέμβριο μήνα κάνει τέτοιες νίκες τον Μάρτιο τι θα κάνει; Την απάντηση την ξέρετε. Οσοι ανησυχούσατε μετά την ήττα στην Μπολόνια, η μέσα από την Μπαρτσελόνα, δεν ξέρετε τι σημαίνει Ομπράντοβιτς. Το είδατε και απόψε, θα το δείτε και ακόμα πιο πολύ στη συνέχεια. Τον Μάιο αυτή η ομάδα θα τα σηκώσει όλα. Και απόψε νίκησε με υπέροχο μπάσκετ και μέσα στην ρακέτα με Φαλ, Λεσόρ, αλλά και με τρίποντα, μαχαιριές. Αυτό είναι το καλύτερο νέο. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει και θυμίζει πλέον ομάδα Ομπράντοβιτς. Λίγη υπομονή, για όλους θα έχει φέτος....