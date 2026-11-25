Με τρεις σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις συνεχίζεται την Τετάρτη (25/11) η παρουσία των ελληνικών ομάδων στο Challenge Cup Γυναικών. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΑΟ Θήρας ρίχνονται στη μάχη της φάσης των «32», με στόχο να αποκτήσουν προβάδισμα πρόκρισης ενόψει των επαναληπτικών.

Την αρχή κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται στις 18:00 την Κορόνα Μπρασόφ στο κλειστό του Μετς. Οι «πράσινες», μετά τις δύο νίκες απέναντι στη CSM Βουκουρεστίου, θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16». Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Στις 19:00, η ΑΕΚ φιλοξενεί στο ΕΑΚ Ολυμπιακού Χωριού την ιταλική Βαλεφόλια, κάτοχο του περσινού τίτλου (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ). Η Ένωση προέρχεται από τη σημαντική εκτός έδρας νίκη με 3-1 σετ επί του Ολυμπιακού και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, παίρνοντας ένα θετικό αποτέλεσμα. Στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε τη νορβηγική Φόρντε με δύο νίκες 3-0, ενώ πέρυσι είχε αντιμετωπίσει ξανά τη Βαλεφόλια, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό μετά το χρυσό σετ.

Τελευταίος στη σειρά αγωνίζεται ο ΑΟ Θήρας, ο οποίος ταξίδεψε στην Ισπανία για την αναμέτρηση με την Αβάρκα ντε Μενόρκα στις 21:00. Η ομάδα της Σαντορίνης συμμετέχει για όγδοη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση της CEV και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του Challenge Cup.

Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του ΖΑΟΝ

Αντίθετα, δεν θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση του ΖΑΟΝ με την τουρκική Αράς, καθώς ο ελληνικός σύλλογος ανακοίνωσε την αναβολή του πρώτου αγώνα της φάσης των «32» λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν αθλήτριες της αντιπάλου.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, επτά αθλήτριες της Αράς εμφάνισαν συμπτώματα δυσεντερίας, ενώ έξι εξ αυτών εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ανάμεσα στις αθλήτριες που προσβλήθηκαν βρίσκεται και η Ελληνίδα διεθνής Μάρθα Ανθούλη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης, με τον ΖΑΟΝ να βρίσκεται σε επικοινωνία με τη CEV και την τουρκική ομάδα.