Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέτυχε δεύτερο σερί σπουδαίο «διπλό» στην EuroLeague.

Μετά τη μεγάλη νίκη στο Κάουνας, απέδρασε και από τη Βαλένθια χάρη στο νικητήριο καλάθι του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις από τα 10 μέτρα.

Οι διάλογοι που εκτυλίχθηκαν στα αποδυτήρια αμέσως μετά ήταν απολαυστικοί.

«Deja vu! Είναι τρελό. Νιώθω ότι το έχω ξανακάνει», φώναζε ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, έως ότου ακούσει τον Μπράνκου Μπάντιο να λέει: «Έχω PTSD (μετατραυματικό στρες) από την προηγούμενη φορά, φίλε»!

«Είναι καλύτερα στην σωστή πλευρά. Ίσως να φταις εσύ!», του απάντησε ο Αμερικάνος σταρ του «Τριφυλλιού».

Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού με όλες τις ατάκες: