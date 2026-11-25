Παναθηναϊκός: Επικός διάλογος Χέιζ-Ντέιβις με Μπάντιο - Το «Deja vu» και το μετατραυματικό στρες
Όσα ακολούθησαν το απίθανο buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με το οποίο ο Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε με τη νίκη από τη Βαλένθια.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέτυχε δεύτερο σερί σπουδαίο «διπλό» στην EuroLeague.
Μετά τη μεγάλη νίκη στο Κάουνας, απέδρασε και από τη Βαλένθια χάρη στο νικητήριο καλάθι του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις από τα 10 μέτρα.
Οι διάλογοι που εκτυλίχθηκαν στα αποδυτήρια αμέσως μετά ήταν απολαυστικοί.
«Deja vu! Είναι τρελό. Νιώθω ότι το έχω ξανακάνει», φώναζε ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, έως ότου ακούσει τον Μπράνκου Μπάντιο να λέει: «Έχω PTSD (μετατραυματικό στρες) από την προηγούμενη φορά, φίλε»!
«Είναι καλύτερα στην σωστή πλευρά. Ίσως να φταις εσύ!», του απάντησε ο Αμερικάνος σταρ του «Τριφυλλιού».
Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού με όλες τις ατάκες: