Υπάρχουν αγωνιστικές που τα αποτελέσματα περνούν και ξεχνιούνται. Υπάρχουν, όμως, και εκείνες που αφήνουν πίσω τους μια ιστορία….

Ο Κωνσταντής Τζολάκης χρειάστηκε μόλις 90 λεπτά για να υπενθυμίσει πόσο σημαντικός μπορεί να γίνει ένας τερματοφύλακας για την ομάδα του. Στη νίκη της Χαλ με 2-0 απέναντι στην Μπράιτον πραγματοποίησε επτά αποκρούσεις σε επτά προσπάθειες εντός εστίας, κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Μια εμφάνιση που δεν αποτυπώνεται απλώς στο τελικό σκορ, αλλά στην ασφάλεια που προσφέρει ένας γκολκίπερ όταν η ομάδα του τον χρειάζεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο Τζολάκης κατέβασε ρολά και η Χαλ στις καθυστερήσεις κέρδισε την Μπράιτον

Στην Ιταλία, ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κόμο. Πέντε γκολ σε 12 συμμετοχές στη Serie A, με τον Έλληνα επιθετικό να βρίσκεται ανάμεσα στους βασικούς επιθετικούς της ομάδας του.

Την ίδια στιγμή, ο Χρήστος Μανδάς χτίζει τη δική του σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια της Λάτσιο. Πέντε ανέπαφες εστίες σε 12 αγώνες πρωταθλήματος. Στην τελευταία νίκη με 3-0 επί της Λέτσε χρειάστηκε μόλις δύο αποκρούσεις, αλλά η συνολική του παρουσία αποτυπώνει κάτι πολύ σημαντικότερο: διάρκεια.

Και στην Αγγλία, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Έλληνας αμυντικός σκόραρε στο 1-1 της Γουέστ Χαμ με την Πρέστον, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεισφορά του δεν περιορίζεται μόνο στα ανασταλτικά του καθήκοντα.

Όταν οι αριθμοί λένε την αλήθεια

Αν αναζητήσουμε, όμως, έναν Έλληνα που έχει μετατρέψει τη συνέπεια σε αριθμούς, αυτός είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης. Με 11 γκολ και τρεις ασίστ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, ο επιθετικός της Μπενφίκα αποτελεί μία από τις πιο παραγωγικές παρουσίες της διοργάνωσης. Σε όλες τις διοργανώσεις, η συγκομιδή του φτάνει τα 19 γκολ.

Η ελληνική παρουσία δεν σταματά στους έμπειρους. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει ήδη δύο ασίστ σε οκτώ συμμετοχές στη Bundesliga με την Ντόρτμουντ, ενώ ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να διεκδικεί τον δικό του χώρο στην Άρσεναλ. Οι δύο Έλληνες βρέθηκαν μάλιστα αντιμέτωποι στο Champions League.

Δεν μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έκανε ένα καλό παιχνίδι. Δεν μιλάμε για ένα γκολ που έτυχε να έρθει την κατάλληλη στιγμή. Μιλάμε για μια ευρύτερη εικόνα: Έλληνες σε κορυφαία πρωταθλήματα, σε ομάδες με υψηλές απαιτήσεις, με αγωνιστικό ρόλο και αριθμούς που δικαιολογούν την παρουσία τους.

Δεν χρειάζεται να φωνάξουμε ότι οι Έλληνες είναι καλύτεροι από όλους. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι πλέον δεν είναι απλώς οι ευχάριστες εξαιρέσεις. Είναι Πρωταγωνιστές στην Ευρώπη.