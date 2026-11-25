Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ χαρακτήρισε «ζωής και θανάτου» την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Ο Βάσκος τεχνικός, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του σημαντικού αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μεγάλες φιλοδοξίες και ξεκάθαρο στόχο τη νίκη, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της προσωπικότητας και της προσπάθειας που πρέπει να βγάλουν οι ποδοσφαιριστές του.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις απουσίες που καλείται να διαχειριστεί, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αναζητήσει δικαιολογίες.

Παράλληλα, μίλησε με σεβασμό για τη δυναμική της Μίλαν, αλλά και για την απουσία του Λούκα Μόντριτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βάσκου στη συνέντευξη Τύπου:

Για το ποιος θα παίξει δίπλα στον Φρόιλερ: «Ρέτσος, Σα, Φίλης, διαλέξτε όποιον θέλετε, κάποιος θα παίξει. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε δικαιολογίες. Πρέπει να επιλέξουμε από τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές για να δημιουργήσουμε ένα σχήμα που θα είναι όσο πιο ανταγωνιστικό γίνεται».

«Η Μίλαν, ακόμη και τώρα που έχει μόνο τρεις βαθμούς, είναι υποψήφια να κατακτήσει τόσο το Europa League όσο και τη Serie A. Τη σεβόμαστε, αλλά έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες. Αύριο, μπροστά στον κόσμο μας, θέλουμε να παρουσιαστούμε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνετα».

Για το το πως θα χαρακτήριζε την αυριανή αναμέτρηση με τη Μίλαν: «Ζωής και θανάτου».

Για τις απουσίες που έχει να διαχειριστεί το τελευταίο διάστημα: «Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα και, όπως είπα, δεν θα ψάξω για δικαιολογίες. Δεν θα προσπαθήσουμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που μας δυσκολεύει. Θα φέρουμε παιδιά από την Ακαδημία, αλλά δεν είμαι ένας προπονητής που θα ψάξει δικαιολογίες για να μην ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αγώνα, ούτε θα βάλω τα κλάματα επειδή λείπουν συγκεκριμένα ονόματα.

Αυτό που έχει σημασία είναι αύριο να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, έτσι ώστε ο κόσμος που θα παρακολουθήσει το παιχνίδι να νιώσει υπερήφανος για την προσπάθεια της ομάδας».

Για το ποιο στοιχείο ζητά από τους ποδοσφαιριστές του πριν από τόσο κρίσιμα παιχνίδια: «Αυτό που θέλω είναι να βγάλουμε προσωπικότητα. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια και θέλουμε να βασιστούμε στην προσωπικότητά μας. Είμαστε ο Ολυμπιακός, είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα, παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας και αυτό τα λέει όλα».

Για το αν χαίρεται που θα απουσιάζει ο Λούκα Μόντριτς: «Έχω βρεθεί πολλές φορές απέναντί του. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης, που βοηθά οποιαδήποτε ομάδα στην οποία αγωνίζεται. Έχω αντιμετωπίσει πολλές διαφορετικές εκδοχές του. Είναι κρίμα που δεν θα έχουν την ευκαιρία οι φίλαθλοι να τον απολαύσουν. Είναι μια πολύ μεγάλη απουσία για την ομάδα του».

Για το αν η ισοπαλία είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό ή αν θα παίξει αποκλειστικά για τη νίκη: «Δεν έχουμε παίξει ποτέ ένα παιχνίδι για να μην κερδίσουμε και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Μετά το παιχνίδι μπορούμε να πούμε αν η ισοπαλία είναι ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς.

Η Μίλαν, ακόμη κι αν έχει μόνο τρεις βαθμούς, δεν παύει να είναι ένας πολύ μεγάλος αντίπαλος. Είναι μία από τις διεκδικήτριες του Europa League και θα παλέψει μέχρι τέλους για το καλύτερο δυνατό.

Εμείς είμαστε ο Ολυμπιακός, παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε τους τρεις βαθμούς. Τίποτα δεν μας απομακρύνει από αυτόν τον στόχο και μετά το παιχνίδι μπορούμε να πούμε αν μια ισοπαλία ήταν ένα καλό αποτέλεσμα».