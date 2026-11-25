Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Η Super League, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), αφιερώνει τη 12η Αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-27 (28-29/11/2026), στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της φίλαθλης κοινότητας για την έμφυλη βία, η οποία, σε όλες τις μορφές της, παραμένει ένα κρίσιμο και διαρκές ζήτημα της κοινωνίας μας.

Η εξάλειψη της έμφυλης βίας είναι αδιαπραγμάτευτη και το σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής διασφαλίζει το δικαίωμα των γυναικών να ζουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

ΟΧΙ ΣΤΗ BIA KATA ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League Κάτια Κοξένογλου, σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

“Η Super League και όλες οι ομάδες που την απαρτίζουν, στεκόμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών, τη σεξουαλική, τη σωματική, την ψυχολογική και την οικονομική βία

H Super League, αξιοποιώντας την τεράστια δυναμική του ποδοσφαίρου, του πιο δημοφιλούς αθλήματος στην Ελλάδα, στέκεται διαχρονικά αρωγός σε κάθε ενέργεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, όλων των φιλάθλων, ανεξαρτήτως συλλογικής προτίμησης και φύλου.

Η 25η Νοεμβρίου, η οποία είναι η διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς όχι μόνο τα κρούσματα βίας κατά των γυναικών έχουν αυξηθεί δραματικά στη χώρα μας, αλλά επίσης διότι πρέπει επιτέλους όλοι να κατανοήσουμε ότι οι εγκληματικές συμπεριφορές κατά των γυναικών θα πρέπει να καταδικάζονται από όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αστερίσκους και χωρίς δικαιολογίες”.

Η Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών καθιερώθηκε από τη Γεν. Συνέλευση του Ο.Η.Ε. το Δεκέμβριο του 1999 για να αναδείξει το μείζον αυτό πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις.

Ο Π.Ο.Υ. όρισε ως γυναικοκτονία την ανθρωποκτονία γυναικών από πρόθεση, με κριτήριο το φύλο.

Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική βία, σεξουαλική βία, ή και τις δύο μορφές βίας από την ηλικία των 15 ετών και έπειτα.

Το 55% των γυναικών έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ το 11% έχει υποστεί ψηφιακή παρενόχληση.

Στοιχεία για την Ελλάδα:

-υπόθεση ενδοοικογενειακή- το 68% των γυναικών που υπέστησαν κακοποίηση είναι έγγαμες.

-υπόθεση διεθνής -το 16% των γυναικών που απευθύνονται στα Συμβουλευτικά Κέντρα είναι αλλοδαπές.

-υπόθεση όχι ταξική – το 70% των θυμάτων είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και πάνω από το 50% των δραστών είναι δευτεροβάθμιας ή ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης».