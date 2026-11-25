Το νέο σύγχρονο προπονητικό κέντρο του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή (27/11). Ο Αντρέα Τρινκιέρι θα προπονήσει για πρώτη φορά τους παίκτες του στις νέες εγκαταστάσεις της ομάδας.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και το υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους αθλητές του ΠΑΟΚ. Οριοθετώντας μια νέα εποχή στο «Δικέφαλο» και στον συγκεκριμένο τομέα.

Το έργο του προπονητικού κέντρου, ήταν ένα απ’ τα πρώτα που απασχόλησαν τον Τέλη Μυστακίδη, από τη στιγμή που έγινε ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και στα τέλη Νοέμβρη είναι έτοιμο για να εξυπηρετήσει την ομάδα.