Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ είχε κάθε λόγο να χαμογελά μετά το 5-1 της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Αϊντχόφεν από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Το απόλυτο highlight της αναμέτρησης άλλωστε ήταν η γκολάρα αλά Ζιντάν που πέτυχε και ήδη διεκδικεί θέση ανάμεσα στα κορυφαία της σεζόν. Ωστόσο, η στιγμή που κέρδισε τον σεβασμό δεν ήρθε μόνο από τα πόδια του, αλλά και από τη συμπεριφορά του μπροστά στις κάμερες.

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«Μισό λεπτό, έχει άλλη μία ερώτηση»

Μετά λοιπόν από τέτοιο γκολ, όλοι στη μικτή ζώνη ήθελαν μια δήλωση και ανάμεσα στους δημοσιογράφους βρισκόταν και η Elizabeth Conway του BBC Sport, η οποία ρώτησε τον Άγγλο διεθνή τι είχε περάσει από το μυαλό του τη στιγμή που είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα.

Πριν προλάβει, όμως, να ολοκληρώσει τη διαδικασία των ερωτήσεων, ένας άλλος δημοσιογράφος επιχείρησε να πάρει τον λόγο, διακόπτοντάς την. Εκεί ο Μπέλιγχαμ έκανε μια μικρή, αλλά ουσιαστική κίνηση.

Χαμογέλασε και του είπε: «Συγγνώμη, έχει άλλη μία ερώτηση».

Με αυτόν τον τρόπο έδωσε στη δημοσιογράφο τον χρόνο να ολοκληρώσει τη δουλειά της, χωρίς να αφήσει τη συζήτηση να διακοπεί. Μια απλή παρέμβαση, που κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, αλλά δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η κλάση δεν μετριέται μόνο στα γκολ

Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε από το BBC στα social media και συγκέντρωσε θετικά σχόλια από φιλάθλους που στάθηκαν κυρίως στη στάση του 23χρονου ποδοσφαιριστή, με την ίδια την Conway να αναδημοσιεύει το στιγμιότυπο στο Instagram, γράφοντας με χιούμορ ότι ο Μπέλιγχαμ απλώς περίμενε να ολοκληρώσει τις ερωτήσεις της.

(AP Photo/Manu Fernandez) AP

Κάποιοι μίλησαν για ωριμότητα που ξεπερνά την ηλικία του, άλλοι για μια αυτονόητη πράξη σεβασμού που, δυστυχώς, δεν είναι πάντα τόσο αυτονόητη.

Σίγουρα η χτεσινή βραδιά στο Μπερναμπέου θα μείνει για το εντυπωσιακό του γκολ, η μεγάλη όμως κίνηση σεβασμού του, ήταν το καλύτερο highlight του.