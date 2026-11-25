Στο ματς με τον ΟΦΗ υπέστη ολική ρήξη χιαστού. Ο Σαντίνο Αντίνο στα 21 του χρόνια, τραυματίστηκε για πρώτη φορά τόσο σοβαρά. Ο Αργεντινός πάνω που είχε βρει για τα καλά τη φόρμα του, αναγκάζεται να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η στήριξη του κόσμου του δίνει δύναμη. Αυτό τόνισε ο ίδιος, στο πρώτο του μήνυμα μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Υποσχόμενος πως θα γυρίσει πιο δυνατός.

Αναλυτικά:

«Σήμερα καλούμαι να περάσω μια δύσκολη στιγμή, αλλά ξεκινάω ένα νέο κεφάλαιο με στόχο να επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μου έστειλαν μηνύματα, καθώς και όλους όσοι στέκονται δίπλα μου. Επίσης, όλο τον κόσμο της ομάδας για τη στήριξη, την αγάπη και τη διάθεση να με βοηθήσουν από την πρώτη κιόλας μέρα.

Τώρα είναι η ώρα να επικεντρωθώ στην αποκατάστασή μου, με τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια αφοσίωση και την ίδια αποφασιστικότητα όπως πάντα.

Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου! Θα ξανασυναντηθούμε σύντομα».