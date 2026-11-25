Ένα ξαφνικό πρόβλημα προέκυψε στον ΟΦΗ λίγο πριν από την ολοκλήρωση της προετοιμασίας του για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ (26/11, 22:00), στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Αχιλλέας Πούγγουρας αντιμετώπισε πρόβλημα σκωληκοειδίτιδας και κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός πλάνων για την αναμέτρηση με την ομάδα του Βελγίου.

Έτσι, ο Χρήστος Κόντης χάνει μία ακόμη επιλογή για το κέντρο της άμυνας, ενώ προς το παρόν δεν έχει προσδιοριστεί το διάστημα της απουσίας του έμπειρου στόπερ, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της αποθεραπείας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πούγγουρας είχε ούτως ή άλλως δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του λόγω καρτών στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος του ΟΦΗ, απέναντι στον Λεβαδειακό.

Αντίθετα, θετικά είναι τα νέα για τον Κρίζμανιτς, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Άντερλεχτ. Δεν ισχύει το ίδιο για τον Κόντρο, που δεν θα βρίσκεται στις επιλογές του Έλληνα τεχνικού.