Μπεσίκτας: Πλήγμα με Γκέιμπρελ, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού
Με μία σημαντική απώλεια καλείται να συνεχίσει τις υποχρεώσεις της η Μπεσίκτας, καθώς ο Γουένιεν Γκέιμπρελ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού.
Δυσάρεστα ήταν τα νέα όσον αφορά στον Νοτιοσουδανός σέντερ της τουρκικής ομάδας.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσαν τους φόβους για σοβαρό τραυματισμό, καθώς έδειξαν ότι ο Γκέιμπριελ έχει υποστεί ρήξη χιαστού, κάτι που θα τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, σε μήνυμα του στα social media, ανέφερε: «Τα κακά νέα… έπαθα ρήξη πρόσθιου χιαστού. Τα καλά νέα… Θα επιστρέψω πιο δυνατός»