Δυσάρεστα ήταν τα νέα όσον αφορά στον Νοτιοσουδανός σέντερ της τουρκικής ομάδας.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσαν τους φόβους για σοβαρό τραυματισμό, καθώς έδειξαν ότι ο Γκέιμπριελ έχει υποστεί ρήξη χιαστού, κάτι που θα τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, σε μήνυμα του στα social media, ανέφερε: «Τα κακά νέα… έπαθα ρήξη πρόσθιου χιαστού. Τα καλά νέα… Θα επιστρέψω πιο δυνατός»