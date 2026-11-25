Την όγδοη νίκη της σε 14 παιχνίδια στη φετινή EuroLeague πανηγύρισε η Παρτιζάν, καθώς η ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια επικράτησε με 84-71 της Ντουμπάι στην Coca-Cola Arena, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 8-6.

Οι Σέρβοι ήταν πίσω στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο με ένα ντεμαράζ στην τέταρτη περίοδο κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Τσάβι Πασκουάλ και της παρέας του, που πλέον υποχώρησε στο 9-5.

Κορυφαίος από πλευράς Παρτιζάν ήταν ο Καρλίκ Τζόουνς, με τον Αμερικανό γκαρντ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 21 πόντους (5/11 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Άξιος συμπαραστάτης του ο Κεβάριους Χέιζ, που πρόσθεσε 9 πόντους, μαζί με 8 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα, Μπέικον και Μπλοσομγκέιμ σκόραραν από 13 πόντους έκαστος, χωρίς ωστόσο να είναι αρκετοί για να αποτρέψουν την εντός έδρας ήττα της ομάδας τους.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-37, 62-58, 71-84

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