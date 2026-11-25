Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη με 4-1 επί του Κατάρ, η οποία εξασφάλισε στην «γαλανόλευκη» την πρώτη θέση στον όμιλό της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17.

Στις δηλώσεις του, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή στη διοργάνωση μια ξεχωριστή εμπειρία και υπογραμμίζοντας τα σημαντικά μαθήματα που αποκομίζουν ενόψει της συνέχειας της πορείας τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αντίδραση της ομάδας μετά το γρήγορο γκολ που δέχθηκε, εξηγώντας πως οι παίκτες του παρέμειναν πιστοί στο αγωνιστικό τους πλάνο, καθώς είχαν ήδη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ανατρέψουν την κατάσταση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός:

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πρόκειται για καταπληκτική εμπειρία και ζούμε την κάθε στιγμή. Τα παιδιά δεν έμειναν στη συμμετοχή στην τελική φάση, αλλά κάνουν μια εξαιρετική προσπάθεια. Κερδίσαμε δίκαια την πρώτη θέση στον όμιλο και όλα αυτά είναι σπουδαία μαθήματα για το μέλλον των παιδιών. Τώρα θα ξεκουραστούμε και θα προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι.

Μετά το εις βάρος μας 1-0 μείναμε σταθεροί στο πλάνο μας, γιατί βλέπαμε ότι δημιουργούσαμε ευκαιρίες παρότι δεχτήκαμε ένα γκολ νωρίς και είχε κι άλλη μια ευκαιρία το Κατάρ. Οι επιθέσεις που δημιουργήσαμε στο πρώτο μέρος μας έδειξαν τον δρόμο για μετά. Έτσι, συνεχίσαμε στον ίδιο τρόπο παιχνιδιού και δικαιωθήκαμε».