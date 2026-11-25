Την τέταρτη νίκη της στη League Phase του Champions League, πήρε η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα στην έδρα της Σαμπάχ, παρά τις πολλές αλλαγές του Χάνσι Φλικ. Επικρατώντας τελικά με σκορ 4-1.

Ο Ραφίνια στον πάγκο, ενώ ο Γιαμάλ ήταν εκτός αποστολής, συν αρκετοί ακόμη βασικοί να μένουν στα… πιτς.

Δύο γκολ ο Γκόρντον κι από ένα οι Αντεγέμι και Γκαμπριέλ Ζεσούς για τους νικητές. Από τους γηπεδούχους, ο Μίκελς πέτυχε το γκολ της τιμής.

Δεύτερη νίκη για τη Βιγιαρεάλ, η οποία επιβλήθηκε 1-0 της Σλάβια Πράγας εκτός έδρας. Ο Μπιουκάναν στο 62΄σημείωσε το μοναδικό τέρμα για το «κίτρινο υποβρύχιο».