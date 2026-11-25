Το μάρμαρο των κακών εμφανίσεων και αποτελεσμάτων σε Stoiximan GBL και FIBA Europe Cup «πλήρωσε» ο Μιχάλης Μιχελάκος, καθώς ο μέχρι πρότινος προπονητής του Προμηθέα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την ομάδα της Πάτρας.

Οι Αχαιοί βρίσκονται στον «πάτο» της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-7, ενώ παράλληλα μετρούν πέντε συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Κάπως έτσι, οι ιθύνοντες του συλλόγου έκριναν απαραίτητο το «ηλεκτροσόκ» στην άκρη του πάγκου, με τις δύο πλευρές να λύνουν κοινή συνεναίσει τη συνεργασία τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα Πατρών:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συνεναίσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μιχάλη Μιχελάκο.

Ο Μιχάλης Μιχελάκος ήρθε το καλοκαίρι στον Προμηθέα αρχικά ως βοηθός προπονητή, ενώ μετά την απομάκρυνση του Γιώργου Βόβορα ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον σύλλογο.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συνεναίσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Απόλλωνα Τσόχλα και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».