Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς με ένα εντυπωσιακό τέταρτο δεκάλεπτο επικράτησε με 104-79 στη SUNEL Arena, για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε να διαχειριστούν την αντίδραση των Ισραηλινών στο πρώτο μέρος, όμως στην επανάληψη και κυρίως στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και μετέτρεψαν το παιχνίδι στο απόλυτο μονόπρακτο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος με 27 πόντους σημείωσε νέο ρεκόρ καριέρας, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ (23 π., 11 ασ.) και ο Σάσα Βεζένκοφ (23 π., 11 ασ.) συνέβαλαν καθοριστικά ώστε ο Ολυμπιακός να αποκτήσει τον έλεγχο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την τέταρτη διαδοχική του νίκη στη διοργάνωση, βελτίωσε το ρεκόρ του σε 11-3 και παρέμεινε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την επόμενη αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τη Βιλερμπάν στη SUNEL Arena, ενώ η Χάποελ θα αντιμετωπίσει το Μιλάνο στη Σόφια.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με τον Κόρι Τζόσεφ να μπαίνει με τις... μπάντες (3/3 σουτ) στην αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με 8-5 αποκλειστικά δια χειρός του Καναδού γκαρντ. Μπορεί η Χάποελ να πέρασε μπροστά με καλάθι του Γουέινραϊτ (10-12), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν και με 7-0 σερί έκαναν το 17-12. Ο Μίσιτς «κουβαλούσε» επιθετικά την ομάδα του Ιτούδη και με δύο δικά του τρίποντα ισοφάρισε σε 21-21, με τον Νετζήπογλου προς το φινάλε να ευστοχεί έξω από τα 6.75 για το 32-26, ενώ λίγο αργότερα έκανε φάουλ σε προσπάθεια τριών πόντων του Λεντέι, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 32-29 υπέρ των Πειραιωτών.

Το σύνολο του Μπαρτζώκα αντιμετώπισε σοβαρό επιθετικό πρόβλημα στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, μένοντας χωρίς πόντο για περίπου τέσσερα λεπτά. Η Χάποελ εκμεταλλεύτηκε το συγκεκριμένο διάστημα και με ένα αναπάντητο σερί 10-0 πήρε προβάδισμα έξι πόντων για το 32-38. Άμεση ωστόσο ήταν η αντίδραση των «ερυθρόλευκων», καθώς με επιμέρους 15-4 και τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει σημαντικές λύσεις δημιουργικά και εκτελεστικά, οι Πειραιώτες ανέκτησαν το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 49-44 (+5).

Η Χάποελ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και με διαδοχικά τρίποντα του Γουέινραϊτ παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής (50-47 & 53-52). Ο Φουρνιέ, ωστόσο, έδωσε ξανά λύσεις στον Ολυμπιακό, ευστοχώντας σε τρεις βολές και ανεβάζοντας τη διαφορά στο +6 (58-52). Ο Γάλλος συνέχισε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτή τη φορά δημιουργικά, μοιράζοντας ασίστ για το εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα του Τζόουνς, αλλά και για το εύκολο καλάθι του Βεζένκοφ, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεφεύγουν στο +9 (67-58). Λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Βεζένκοφ με τρίποντο διαμόρφωσε το 72-64, ενώ ο Μίσιτς με λέι απ στην τελευταία επίθεση της Χάποελ έγραψε το 72-66.

Ο Βεζένκοφ είχε βρει για τα καλά ρυθμό και με νέο εύστοχο τρίποντο στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, δίνοντας προβάδισμα 11 πόντων στους «ερυθρόλευκους» (77-66). Ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την έντασή του στην άμυνά, κρατώντας τη Χάποελ χωρίς καλάθι για περίπου πέντε λεπτά, με αποτέλεσμα ο Τζόσεφ με jumpshoot να κάνει το 81-66, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +15 στο 35'. Ο Καναδός είχε πάρει πλέον… φωτιά και με το πέμπτο του τρίποντο έκανε το 88-72, δίνοντας ουσιαστικά διαδικαστικό χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ο Τζόσεφ μάλιστα ήταν αυτός που έγραψε το τελικό 104-79, το οποίο διατήρησε τον Ολυμπιακό μόνο-πρώτο στη βαθμολογία της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 32-29, 49-44, 72-66, 104-79

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ