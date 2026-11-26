Champions League: Πρώτη απώλεια για την Παρί - Πέρασε άνετα από το Μπριζ η Λίβερπουλ
Δείτε συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο Champions League, με την 5η αγωνιστική της League Phase να «ρίχνει» αυλαία με σπουδαίες αναμετρήσεις.
Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει η μοναδική ομάδα που διατηρεί το απόλυτο των νικών στη League Phase του Champions League, μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής. Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν κατάφερε να κάνει το «5 στα 5», καθώς έμεινε στο 2-2 με τη Ρόμα στην Ιταλία, αποτέλεσμα που την άφησε μόνη στη δεύτερη θέση με απολογισμό τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία.
Σημαντικό βήμα προς την πρώτη οκτάδα έκανε και η Λίβερπουλ, η οποία πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Μπριζ, επικρατώντας με 3-0 στο «Γιαν Μπρέιντελ».
Αντίθετα, η Μπάγερν Μονάχου υπέστη την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα και ηττήθηκε με 2-1 από τη Λιλ.
Παράλληλα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να πάρει τον πρώτο της βαθμό υπό τις οδηγίες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Οι «κόκκινοι διάβολοι» απέσπασαν ισοπαλία 2-2 από τη Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα, με τον Μπρούνο Φερνάντες να βρίσκει δύο φορές δίχτυα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Για τους Πορτογάλους, ο Λουίς Σουάρες πέτυχε και τα δύο γκολ, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 86ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον σκόρερ της Σπόρτινγκ.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0
Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-0
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 5-1
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – Νάπολι (Ιταλία) 2-2
Άρσεναλ (Αγγλία) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1
Φέγενορντ (Ολλανδία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1
Λειψία (Γερμανία) – Λανς (Γαλλία) 3-1
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Μπέτις (Ισπανία) 0-2
Κόμο (Ιταλία) – ΑΕΚ (Ελλάδα) 1-0
Σλάβια Πράγας (Τσεχία) – Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 0-1
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-4
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) – Ρόμα (Ιταλία) 2-2
Ίντερ (Ιταλία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0
Ατλέτικο (Ισπανία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 2-0
Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) – Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) 2-2
Μπριζ (Βέλγιο) – Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-3
Λιλ (Γαλλία) – Μπάγερν (Γερμανία) 2-1
Σαχτάρ (Ουκρανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 0-1