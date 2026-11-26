Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει η μοναδική ομάδα που διατηρεί το απόλυτο των νικών στη League Phase του Champions League, μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής. Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν κατάφερε να κάνει το «5 στα 5», καθώς έμεινε στο 2-2 με τη Ρόμα στην Ιταλία, αποτέλεσμα που την άφησε μόνη στη δεύτερη θέση με απολογισμό τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία.

Σημαντικό βήμα προς την πρώτη οκτάδα έκανε και η Λίβερπουλ, η οποία πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Μπριζ, επικρατώντας με 3-0 στο «Γιαν Μπρέιντελ».

Αντίθετα, η Μπάγερν Μονάχου υπέστη την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα και ηττήθηκε με 2-1 από τη Λιλ.

Παράλληλα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να πάρει τον πρώτο της βαθμό υπό τις οδηγίες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Οι «κόκκινοι διάβολοι» απέσπασαν ισοπαλία 2-2 από τη Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα, με τον Μπρούνο Φερνάντες να βρίσκει δύο φορές δίχτυα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Για τους Πορτογάλους, ο Λουίς Σουάρες πέτυχε και τα δύο γκολ, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 86ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον σκόρερ της Σπόρτινγκ.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 5-1

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – Νάπολι (Ιταλία) 2-2

Άρσεναλ (Αγγλία) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1

Φέγενορντ (Ολλανδία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1

Λειψία (Γερμανία) – Λανς (Γαλλία) 3-1

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Μπέτις (Ισπανία) 0-2

Κόμο (Ιταλία) – ΑΕΚ (Ελλάδα) 1-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) – Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 0-1

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-4

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) – Ρόμα (Ιταλία) 2-2

Ίντερ (Ιταλία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0

Ατλέτικο (Ισπανία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 2-0

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) – Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) 2-2

Μπριζ (Βέλγιο) – Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-3

Λιλ (Γαλλία) – Μπάγερν (Γερμανία) 2-1

Σαχτάρ (Ουκρανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 0-1

Η βαθμολογία