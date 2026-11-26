Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου:

Για το θέμα του Ντόρσεϊ: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Ήθελα να πω το εξής, το είπα μέσες άκρες. Υπάρχει μια ομάδα που καταθέτει την ψυχή της και εμείς ασχολούμαστε με τουίτ και στόρι.

Εγώ είμαι εδώ για τους παίκτες που ιδρώνουν τη φανέλα του Ολυμπιακού, Αν δεν το κάνει δεν είμαι εγώ γι αυτόν. Αντί να ασχολούμαστε με το τι ειπώθηκε κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που πουλάει είναι ό,τι πιο κίτρινο στη ζωή. Ο κόσμος θέλει αυτό να διαβάζει και καταλαβαίνω γιατί το κάνουν τα σάιτ. Εμείς πρέπει να μείνουμε έξω από αυτό».

Για το αν τον εξέπληξε η εικόνα της τέταρτης περιόδου: «Δεν με εκπλήσσει. Είχαμε παίξει την Κυριακή στην Καρδίτσα. Είναι Τετάρτη, έχουμε μια τεχνογνωσία να κρατήσουμε φρέσκια την ομάδα. Έχουμε καλούς παίκτες και βάθος και μια φιλοσοφία που προφανώς το ταλέντο είναι σημαντικό, αλλά το ομαδικό πνεύμα, η χημεία, ο τρόπος που ανταγωνιζόμαστε χωρίς να το κάνουμε ατομικά μας δίνει μια συνέπεια για να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Οι απουσίες σε βάθος χρόνου είναι ένα πρόβλημα, αλλά οι παίκτες που έπαιξαν είναι πολύ καλοί και είναι λίγο υποτιμημένοι από το τι πιστεύει ο κόσμος γι αυτούς. Ο καθένας που μπαίνει στο πνεύμα της ομάδας θα δίνει και περισσότερα».

Για το αν απολαμβάνει την ομάδα να παίζει: «Είναι πρωταθλητές Ευρώπης, έχουν κάνει τεράστια επιτυχία για την ομάδα. Είμαι ευτυχισμένος που είμαι στον Ολυμπιακό και απολαμβάνω κάθε μέρα. Ξέρω ότι υπάρχουν και δύσκολα βράδια, αλλά όταν βλέπων την ομάδα να παίζει τόσο ομαδικά είμαι πολύ χαρούμενος και τους απολαμβάνω. Όσο βλέπω την ομάδα να παίζει μαζί είμαι αισιόδοξος».

Για την εικόνα του Ολυμπιακού: «Προηγήθηκε και το παιχνίδι με τη Ντουμπάι, που έχει ανάλογο ταλέντο με τη Χάποελ. Μετράμε τις δυνάμεις μας κόντρα σε ομάδες με πολύ ταλέντο και μπορούμε να τις κερδίσουμε. Η εκτέλεση της ομάδας είναι καλύτερη όσο περνάει ο καιρός. Το συνδικάτο των παικτών δεν επιτρέπει πολλές προπονήσεις, όσο περνάει ο καιρός θα βλέπουμε καλύτερες συνεργασίες και χημεία. Είναι νωρίς, αλλά όσο είμαστε ανταγωνιστικοί θα παίζουμε όλο και καλύτερο μπάσκετ».

Για την αποθέωση του ΜακΚίσικ: «Και μόνο που ήρθε εδώ χαρήκαμε. Και στην προπόνηση που ήρθε η αγάπη του κόσμου είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει ένας παίκτης».

Για την ενίσχυση της ομάδας και τις απουσίες: «Ασχολούμαστε με την ομάδα 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Τόσο με την ενίσχυσή της όσο και με το πώς θα καταφέρουμε να τη διατηρήσουμε φρέσκια. Αυτή είναι η δουλειά μας, όπως και όλων των ομάδων. Ωστόσο, εμείς έχουμε περισσότερες απουσίες αυτή τη στιγμή.

Όσο η ομάδα παλεύει και είναι ανταγωνιστική, τα πράγματα θα βελτιώνονται. Θα επιστρέψει και ο Μοντέρο και, αν μας βοηθήσει ο Θεός, θα υπογράψουμε έναν ή δύο παίκτες, εφόσον χρειαστεί, και θα είμαστε καλά».