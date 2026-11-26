Δαλία αποστολή: Τάσος Νικολογιάννης

Η 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League, βρίσκει τον Παναθηναϊκό μπροστά στη σημαντικότερη δοκιμασία του ως τώρα… Μέχρι την επόμενη φυσικά. Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στη Δανία από την Νόρτζελαντ. Μια αντίπαλο ιδιαίτερα επικίνδυνη, ειδικά αν μπορέσει να επιβάλει το ρυθμό της στο ματς.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει το απόλυτο νικών ως τώρα και είναι στη 2η θέση. Όμως στη Σκανδιναβία έχει πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Πρώτο ματς χωρίς τον Αντίνο, ο οποίος θα λείψει για το υπόλοιπο της σεζόν. Εκτός ο Ντε Φράι, ενώ πέραν του αρχηγού εκτός είναι και ο Κυριακόπουλος. Σε συνδυασμό με τον Σαλάχ-Εντίν που είναι εκτός λίστας, στα άκρα θα παίξουν δύο δεξιά μπακ, Καλάμπρια και Τσάπρας.

Πέρα από τα αγωνιστικά ζητήματα σε άμυνα και εξτρέμ, υπάρχει και ο συνθετικός χλοοτάπητας. Μια συνθήκη στην οποία δεν είναι συνηθισμένοι οι «πράσινοι». Και απ’ ότι λένε στη Δανία, μάλιστα, το πλαστικό χόρτο της Νόρτζελαντ δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Φυσικά είναι και η δύναμη της αντιπάλου. Μια ομάδα επιθετική, με ταχύτητα, ικανή να εκμεταλλευτεί κάθε λάθος. Μάλιστα έχουν τεράστιο κίνητρο καθώς δεν έχουν κατορθώσει να νικήσουν ως τώρα, μετρώντας 2 βαθμούς σε τρία ματς (ισοπαλίες με Χαρτς εκτός και ΤΣΣΚΑ Σόφιας εντός, ήττα στο Μονακό). Όντας στην 25η θέση, ψάχνουν οπωσδήποτε τη νίκη για να ανέβουν στη βαθμολογία.

Ο Παναθηναϊκός με τις αναγκαστικές αλλαγές στα μετόπισθεν κυρίως, έχει μεν το απόλυτο νικών, όμως το πρόγραμμα από εδώ και πέρα είναι δύσκολο. Πέρα απ’ το παιχνίδι στη Δανία, έχει ταξίδι στην έδρα της Φράιμπουργκ και εντός έδρας με την Μπράιτον. Οπότε οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη που ουσιαστικά θα τους «καπαρώσει» την πρόκριση.

Το παιχνίδι στη Δανία θα αρχίσει στις 22:00 και θα προβληθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 4.