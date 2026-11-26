Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, σε μία από τις πιο απαιτητικές αναμετρήσεις της ευρωπαϊκής του πορείας. Οι «ερυθρόλευκοι» έρχονται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εμφατική νίκη με 6-2 επί του Ηρακλή και θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο, κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης μέσω της πρώτης οκτάδας.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ παραμένει αήττητη στη League Phase, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς με απολογισμό τρεις νίκες και μία ισοπαλία, που την φέρνει στην 6η θέση της βαθμολογίας. Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν εμφατικά με «3 στα 3» απέναντι σε Γιαγκελόνια (2-1), Μαρσέιγ (1-0) και Σπάρτα Πράγας (1-0), ενώ την προηγούμενη αγωνιστική αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα με τη Ρεν στη Γαλλία.

Τα αγωνιστικά προβλήματα, πάντως, δεν λείπουν, με τη μεσαία γραμμή να εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τον Βάσκο τεχνικό. Ο Σιπιόνι, ο οποίος επέστρεψε στο rotation και πήρε φανέλα βασικού απέναντι στον Ηρακλή βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ενώ εκτός πλάνων τέθηκε και ο Λιόν Μπέιλι, που υπέστη θλάση κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ηρακλή.

Στην αντίπερα όχθη, η Μίλαν ταξιδεύει στον Πειραιά έχοντας τεράστια ανάγκη για το τρίποντο. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ βρίσκεται στην πρώτη τετράδα της Serie A και έχει γνωρίσει μόλις μία ήττα σε 12 αγώνες, ωστόσο η ευρωπαϊκή της πορεία δεν ανταποκρίνεται μέχρι στιγμής στις προσδοκίες.

Η ήττα με 2-0 από τη Φερεντσβάρος την προηγούμενη αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι όπου δέχθηκε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και δεν κατάφερε να αξιοποιήσει ούτε το αριθμητικό της πλεονέκτημα μετά την αποβολή αντιπάλου, ήταν ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα. Με τρεις ήττες σε τέσσερις αγωνιστικές, οι «ροσονέρι» έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση και βλέπουν την αναμέτρηση στο Φάληρο να αποκτά χαρακτήρα τελικού, προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση.

Τα προβλήματα απουσιών είναι σημαντικά και για τον Πορτογάλο τεχνικό, καθώς σταθερά εκτός βρίσκονται οι Γκάμπια, Σααλεμάκερς, Τσουκουέζε και Λόφτους-Τσικ, ενώ στη λίστα των απόντων προστέθηκαν οι Μπαρτεσάγκι, Καμάρντα, Πάβλοβιτς και ο σπουδαίος Λούκα Μόντριτς.

Ολυμπιακός - Μίλαν: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Η σέντρα του μεγάλου αγώνα είναι προγραμματισμένη στις 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Magenta Sport 3 και του ANT1.