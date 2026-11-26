Μία ιδιαίτερα σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση περιμένει τον ΟΦΗ, ο οποίος υποδέχεται την Πέμπτη (26/11, 22:00) την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στόχος των Κρητικών είναι η τρίτη νίκη στη διοργάνωση, που θα τους φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη βρίσκεται στην 16η θέση με έξι βαθμούς, όσους έχει και η Άντερλεχτ, η οποία καταλαμβάνει τη 15η θέση λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Ο ΟΦΗ προέρχεται από τη νίκη με 2-0 απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι, χάρη στα γκολ των Πούγγουρα (45+2’) και Φούντα (56’). Είχε προηγηθεί η επικράτηση με το ίδιο σκορ επί της Χόφενχαϊμ, ενώ ακολούθησαν οι ήττες από Ρεν (2-1) και Λεβερκούζεν (0-2).

Μετά το παιχνίδι με τους Βέλγους, οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Μπενφίκα και τη Στουρμ Γκρατς, ενώ θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase με τη Λεχ Πόζναν στο Παγκρήτιο.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Χρήστος Κόντης έχει ξανά στη διάθεσή του τον Κρέζιμιρ Κρίζμανιτς, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή μαζί με τους νεαρούς Κοζυράκη και Κοντεκά. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι τραυματίες Αχιλλέας Πούγγουρας, Μπόρχα Γκονθάλεθ, Κέναν Κόντρο και Άαρον Ισέκα.

Από την πλευρά της, η Άντερλεχτ ταξιδεύει στην Κρήτη με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας πετύχει δύο διαδοχικές νίκες στο Europa League. Μετά τις ήττες από Λιόν (2-1) και Ντινάμο Ζάγκρεμπ (1-0), επικράτησε με 3-0 της Γιαγκελόνια εκτός έδρας και με 2-0 της Ζάλτσμπουργκ.

Η αναμέτρηση ΟΦΗ - Άντερλεχτ έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το βράδυ της Πέμπτης (26/11) στις 22:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Magenta Sport 5.