Η ομάδα της Φιλαδέλφεια πανηγύρισε μια σημαντική νίκη, σταματώντας στις επτά τις διαδοχικές επιτυχίες του Μαϊάμι στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, διατήρησε τις ελπίδες της για πρόκριση στο NBA Cup, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 2-2, την ώρα που οι Χιτ γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη διοργάνωση και υποχώρησαν στο 3-1.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεχώρισε, καταγράφοντας το πρώτο του triple-double με τη νέα του ομάδα. Ο έμπειρος άσος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος, σημειώνοντας 32 πόντους με 10/13 βολές, 11/17 δίποντα και 0/1 τρίποντο. Παράλληλα, πρόσθεσε στη στατιστική του 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα, έχοντας επίσης 5 λάθη σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Οι Σίξερς κατάφεραν να πάρουν το αποτέλεσμα παρά τις σημαντικές απουσίες, καθώς στη διάρκεια του αγώνα έχασαν τον Τζέιλεν Μπράουν λόγω μυϊκού προβλήματος, ενώ δεν είχαν στη διάθεσή τους ούτε τον Τζοέλ Εμπίντ. Ωστόσο, βρήκαν τις απαραίτητες λύσεις, με τον Ταϊρίς Μάξι να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, έχοντας 30 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Βι Τζέι Έτζκομπ, ο οποίος πρόσθεσε 18 πόντους.

Για τους Χιτ, ο Ντέβιον Μίτσελ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο είχε 17 πόντους, με 6/16 σουτ, καθώς και 11 ριμπάουντ.

Ένα από τα στοιχεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης ήταν η ευστοχία από την περιφέρεια. Το Μαϊάμι είχε μόλις 8/31 τρίποντα, την ώρα που οι Σίξερς μέτρησαν 14/35, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα σε αυτόν τον τομέα.

Οι Χιτ στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην επόμενη αναμέτρηση, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου (02:00) θα αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές Νικς στο «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν» της Νέας Υόρκης.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-32, 62-53, 90-81, 111-104.