Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Γεωργία στο T-Center, για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, στον πρώτο από τους τέσσερις αγώνες με χαρακτήρα «τελικού» για την «Επίσημη αγαπημένη».

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη, προκειμένου να παραμείνει «ζωντανό» στη διεκδίκηση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, το επόμενο καλοκαίρι.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά τα τελευταία αποτελέσματα στην Α' φάση. Το σοκ του Ιουλίου, με τις ήττες από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, ακολούθησε ένα αρνητικό ξεκίνημα και στο «παράθυρο» του Αυγούστου, καθώς ηττήθηκε από την Ουκρανία με 82-76. Ωστόσο, στη συνέχεια έβγαλε αντίδραση και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 108-106 επί της Ισπανίας, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση.

Το ρεκόρ της Εθνικής είναι πλέον στο 4-4, με την Ελλάδα να βρίσκεται μία νίκη πίσω από την τρίτη Γεωργία, η οποία έχει απολογισμό 5-3. Τα περιθώρια έχουν στενέψει αρκετά για το σύνολο του Σπανούλη και η νίκη στο σημερινό παιχνίδι αποτελεί μονόδρομο, ώστε να διατηρηθούν οι ελπίδες για την παρουσία της ομάδας στο Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι.

Στα αγωνιστικά, σημαντική απώλεια αποτελεί ο Νικ Καλάθης, ενώ διαθέσιμος είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρά το γεγονός ότι έχει να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι για περισσότερο από έναν μήνα. Αντίθετα, νοκ άουτ έχει τεθεί ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, λόγω προβλήματος στο γόνατο.

Από την πλευρά της, η Γεωργία έρχεται στην Αθήνα με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας κάνει το «δύο στα δύο» στο προηγούμενο «παράθυρο». Αρχικά επικράτησε εύκολα του Μαυροβουνίου με 101-74 και στη συνέχεια πέρασε από την έδρα της Πορτογαλίας με 98-90. Με ρεκόρ 5-3 βρίσκεται στην τρίτη θέση του ομίλου, έχοντας μία νίκη περισσότερη από την Ελλάδα και μία λιγότερη από την πρωτοπόρο Ουκρανία, την οποία θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (29/11).

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Αλεξάνταρ Τζίκιτς ταξίδεψε στην Ελλάδα με 13 παίκτες στην αποστολή. Πρόκειται για τους Οκικίτζε, Σανάντζε, Ριντ, Κομπακίτζε, Καβλασβίλι, Τσιντζαράντζε, Μερκβιλάντζε, Τουρτζιλάντζε, Ισιανί, Τζιτζιμπέρια, Αντρονικασβίλι, Πεβάντζε και Κορσάντια.

Ελλάδα - Γεωργία: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.