Οι πρωταθλητές Νικς είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι στους Καβαλίερς, τους οποίους νίκησαν με 121-102, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν από νωρίς πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά. Η πολυφωνία στην επίθεση έκανε τη διαφορά για τη Νέα Υόρκη, με τους 30 πόντους του Ντόνοβαν Μίτσελ και την εξαιρετική εμφάνιση του Τζέιμς Χάρντεν να μην αρκούν για το Κλίβελαντ.

Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς, οι Τίμπεργουλβς πήραν σπουδαίο «διπλό» στην έδρα των Θάντερ, επικρατώντας με 113-106. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Μινεσότα ήταν ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, ο οποίος σημείωσε 30 πόντους και οδήγησε την ομάδα του σε μια σημαντική εκτός έδρας επιτυχία. Από την πλευρά της Οκλαχόμα, οι 32 πόντοι του Αλεξάντερ και οι 25 του Μίτσελ δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψουν την ήττα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Σίξερς - Χιτ 111-104

Χόρνετς - Μπουλς 105-107

Νικς - Καβαλίερς 121-102

Θάντερ - Τίμπεργουλβς 106-113

Γκρίζλις - Κλίπερς 115-97

Μπακς - Νετς 97-104

Ρόκετς - Σανς 116-104

Μπλέιζερς - Σπερς 116-111

Ουόριορς - Κινγκς 129-110