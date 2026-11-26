NBA: Μεγάλες νίκες για Νικς και Τίμπεργουλβς κόντρα σε Καβαλίερς και Θάντερ
Σημαντικές νίκες πανηγύρισαν οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς τα ξημερώματα της Πέμπτης, επικρατώντας των Κλίβελαντ Καβαλίερς (121-102) και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (113-106), αντίστοιχα.
Οι πρωταθλητές Νικς είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι στους Καβαλίερς, τους οποίους νίκησαν με 121-102, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν από νωρίς πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά. Η πολυφωνία στην επίθεση έκανε τη διαφορά για τη Νέα Υόρκη, με τους 30 πόντους του Ντόνοβαν Μίτσελ και την εξαιρετική εμφάνιση του Τζέιμς Χάρντεν να μην αρκούν για το Κλίβελαντ.
Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς, οι Τίμπεργουλβς πήραν σπουδαίο «διπλό» στην έδρα των Θάντερ, επικρατώντας με 113-106. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Μινεσότα ήταν ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, ο οποίος σημείωσε 30 πόντους και οδήγησε την ομάδα του σε μια σημαντική εκτός έδρας επιτυχία. Από την πλευρά της Οκλαχόμα, οι 32 πόντοι του Αλεξάντερ και οι 25 του Μίτσελ δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψουν την ήττα.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:
Χόρνετς - Μπουλς 105-107
Νικς - Καβαλίερς 121-102
Θάντερ - Τίμπεργουλβς 106-113
Γκρίζλις - Κλίπερς 115-97
Μπακς - Νετς 97-104
Ρόκετς - Σανς 116-104
Μπλέιζερς - Σπερς 116-111
Ουόριορς - Κινγκς 129-110