Ο Μαξ Φερστάπεν έχει μάθει να κινείται με 300 χλμ./ώρα, να προσπερνά αντιπάλους στις πιο δύσκολες στροφές και να διαχειρίζεται την πίεση ενός πρωταθλήματος Formula 1. Όταν, όμως, βρίσκεται μακριά από την πίστα, φαίνεται πως θέλει να γράψει ώρες στο GTA 6 και μάλιστα αρκετές.

Πριν πανηγυρίσει τη νίκη του στο Grand Prix του Λας Βέγκας, ο Ολλανδός είχε ήδη προλάβει να αφιερώσει περίπου 40 ώρες στο πολυαναμενόμενο παιχνίδι της Rockstar Games και αυτή τη φορά δεν ήταν κάποιο challenge της Red Bull αλλά προσωπική... τρέλα!

Ο Φερστάπεν είχε εκφράσει από νωρίς την επιθυμία του να δοκιμάσει το νέο παιχνίδι αμέσως μετά την κυκλοφορία του, στις 19 Νοεμβρίου και όπως είδαμε από την ανάρτηση στο Χ, κράτησε την υπόσχεσή του.

Όσο βρισκόταν στο Λας Βέγκας, έπαιζε τόσο τα πρωινά όσο και τα βράδια, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο του ανάμεσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Όπως εξήγησε, δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος να βγει για βόλτα στην πόλη, οπότε προτίμησε να περάσει αρκετές ώρες μπροστά στην οθόνη. Μια επιλογή που μάλλον θα καταλάβουν όσοι έχουν περιμένει χρόνια για έναν τίτλο και, μόλις τον αποκτήσουν, ξεχνούν λίγο την έννοια του χρόνου.

Βέβαια, ακόμη και ο Verstappen χρειάζεται ξεκούραση. Στην πτήση της επιστροφής προτίμησε να κοιμηθεί και να αναπληρώσει τις ώρες που είχε χάσει. Γιατί μπορεί να είσαι ο Max Verstappen, αλλά ούτε το καλύτερο gaming setup στον κόσμο δεν αντικαθιστά έναν καλό ύπνο

Δεν είναι, άλλωστε, ο μοναδικός αστέρας της Formula 1 που περίμενε με ανυπομονησία το GTA 6. Αντίστοιχο ενδιαφέρον είχε εκφράσει και ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ήλπιζε να έχει ρεπό την ημέρα της κυκλοφορίας, ώστε να αφιερώσει χρόνο στο παιχνίδι.

Τελικά, ο Φερστάπεν έφυγε από το Λας Βέγκας με την τέταρτη νίκη του στη σεζόν και ένα γεμάτο gaming κοντέρ. Το πότε πρόλαβε να περάσει 40 ώρες βέβαια μπροστά στην οθόνη ακόμα το αναρωτιόμαστε...