Mike Dokas: “Όταν «άφησα» τον Verstappen να με προσπεράσει”

Είναι μερικές φορές που η πραγματικότητα μοιάζει περισσότερο με καλογραμμένο σενάριο παρά με κάτι που μπορεί όντως να σου συμβεί. Να βρίσκεσαι στο Silverstone, μία από τις πιο ιστορικές πίστες του κόσμου, να φοράς κράνος και αγωνιστική φόρμα και απέναντί σου να έχεις έναν από τους κορυφαίους οδηγούς της Formula 1.

Μόνο που αυτή τη φορά ο Max Verstappen δεν είχε απέναντί του έναν ακόμη επαγγελματία οδηγό, αλλά πολλούς. Πάρα πολλούς.

Στο «Max vs 100», ο τέσσερις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 ξεκίνησε από την τελευταία θέση ενός τεράστιου grid 100 οδηγών, με έναν και μόνο στόχο: να τους προσπεράσει όλους μέχρι την καρό σημαία. Ανάμεσα στους 100 που αντιμετώπισαν το αστέρι της Red Bull Racing ήταν ο Mike Dokas, creator και αθλητής, ο οποίος μπορεί να έχει χτίσει το όνομά του μέσα από TikTok, Instagram και YouTube, όμως η σχέση του με τους αγώνες κάθε άλλο παρά καινούργια είναι.

Από μικρός έτρεχε σε kart, ενώ σήμερα συμμετέχει σε endurance αγώνες διάρκειας 6 έως 12 ωρών με αυτοκίνητα. Με άλλα λόγια, όταν έφτασε στο Silverstone δεν βρέθηκε εντελώς τυχαία πίσω από ένα τιμόνι. Βρέθηκε, όμως, για πρώτη φορά απέναντι σε έναν οδηγό που έχει συνηθίσει να βλέπει να κυριαρχεί στις πίστες της Formula 1.

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Ο ίδιος μίλησε στο Onsports, περιγράφοντας την εμπειρία με ενθουσιασμό, αρκετή αυτοπεποίθηση και την απαραίτητη δόση αυτοσαρκασμού.

Και, φυσικά, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ρεβάνς. Αν το Max vs 100 γίνει Max vs 200, ο Mike Dokas δηλώνει ήδη έτοιμος.

https://www.instagram.com/p/DTkuxWPDcKK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αλλά μέχρι τότε, ας μάθουμε πώς ήταν η εμπειρία του...

-Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση όταν έμαθες ότι θα βρεθείς στο Silverstone, απέναντι στον Max Verstappen;

Γνώριζα για το event και είχα προσπαθήσει να βρω τρόπους να είμαι εκεί. Όσο οι μέρες περνούσαν, όμως, καταλάβαινα και είχα σχεδόν αποδεχτεί ότι δεν θα τα καταφέρω. Όταν ξαφνικά, δύο εβδομάδες πριν από το event, μαθαίνω ότι θα πάω, ένιωσα τεράστιο ενθουσιασμό αλλά και άγχος ταυτόχρονα, γιατί αμέσως αντιλήφθηκα το επίπεδο του εγχειρήματος και πόσο σημαντική ευκαιρία είχα μπροστά μου.

-Είσαι creator, όχι επαγγελματίας οδηγός αγώνων. Πόσο σουρεάλ ήταν να βρίσκεσαι στο ίδιο grid με έναν άνθρωπο που βλέπεις συνήθως στην τηλεόραση να οδηγεί Formula 1;

Η αλήθεια είναι ότι έχω αγωνιστική εμπειρία. Μικρός έτρεχα kart και πλέον τρέχω σε endurance αγώνες 6-12 ωρών με αυτοκίνητα, μαζί με την παρέα μου. Συνεπώς, αυτή η στιγμή έμοιαζε περισσότερο με όνειρο παρά με κάτι εντελώς άγνωστο.

Από μικρός ήθελα να τρέχω, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Το να το κάνεις απέναντι στον κορυφαίο είναι ένα πραγματικό όνειρο.

-Υπήρξε κάποια στιγμή πριν μπεις στην πίστα που σκέφτηκες: «Ωραία, τώρα μπλέξαμε»;

ΝΑΙ! Κατάφερα και μπήκα κρυφά στο γκαράζ του Max και τον είδα να ετοιμάζεται με την ομάδα του. Εκεί κατάλαβα ότι όντως θα τρέξω εναντίον του.

https://www.instagram.com/p/DdW5jGpoIuV/

-Όταν ξέρεις ότι ο Max Verstappen έρχεται από πίσω σου, αλλάζει ο τρόπος που οδηγείς; Τι σκέφτεσαι βασικά;

Ειλικρινά, με άλλα 100 οχήματα γύρω σου στην πίστα, σκέφτεσαι να μην προκαλέσεις κάποιο ατύχημα και να βρεις χώρο να «αναπνεύσεις» μέσα στην πίστα. Δεν σκεφτόμασταν ιδιαίτερα τον Max, παρά μόνο όταν πλησίαζε πολύ.

-Αν είχες μπροστά σου τον Max και μπορούσες να του κάνεις μία μόνο ερώτηση πριν σβήσουν τα φώτα, τι θα τον ρωτούσες;

Αν αισθάνεται ποτέ πίεση.

-Πίστευες ότι θα σας περάσει και τους 100;

Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Την προηγούμενη μέρα τρέξαμε εναντίον του Lindblad και πέντε καλεσμένοι κατάφεραν να τον κερδίσουν με χαρακτηριστική άνεση. Περίμενα ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο για τον Max.

Μου φαίνεται ακόμα απίστευτο ότι το έκανε σε 14 γύρους!

Mike Dokas και Zhang Jing/ Alex Grymanis / Red Bull Content Pool // SI202609150696 // Usage for editorial use only // www.redbullmediahouse.com

-Εσύ μπήκες στην πίστα με στόχο να τον δυσκολέψεις ή με τη λογική «ας δούμε πόσο θα αντέξω»;

Δεν έκανα ουσιαστική προετοιμασία και η επαφή μου με τα kart εδώ και μια δεκαετία είναι πάρα πολύ μικρή. Ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου και να δω πού μπορώ να καταλήξω.

-Υπήρχε κάποιο σημείο όπου είπες «τώρα πρέπει να οδηγήσω πραγματικά καλά» και όχι απλώς να απολαύσω την εμπειρία;

Είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός αλλά και ρεαλιστής. Πάντα, η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι πώς να γίνω καλύτερος, αλλά μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου.

-Το γεγονός ότι ο Max μπορούσε να επικοινωνεί με τους αντιπάλους του κατά τη διάρκεια του challenge έκανε την κατάσταση πιο αγχωτική ή πιο διασκεδαστική;

Θεωρώ 100% πιο διασκεδαστική! Νομίζω ότι προσέφερε απίστευτο γέλιο και στην κάλυψη.

https://www.instagram.com/p/DdWkdALone7/

-Είσαι γνωστός μέσα από TikTok, Instagram και YouTube. Τι σου έμαθε αυτή η εμπειρία για τη διαφορά ανάμεσα στο να δημιουργείς περιεχόμενο γύρω από μια πρόκληση και στο να τη ζεις πραγματικά;

Η αλήθεια είναι πως αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πρέπει να γίνεις λίγο πιο reactive, γιατί το περιεχόμενο παύει να είναι 100% στον έλεγχό σου και διαμορφώνεται από τις συνθήκες.

Αυτό το στοιχείο μου αρέσει και με ιντριγκάρει πάρα πολύ! Θα ήθελα να ζήσω κι άλλες αντίστοιχες εμπειρίες.

-Βλέπεις κοινά στοιχεία ανάμεσα στη ζωή ενός creator και τη ζωή ενός επαγγελματία αθλητή;

Σίγουρα η έκθεση σε μεγάλα κοινά είναι ένα πολύ έντονο κοινό στοιχείο. Επίσης, το έργο σου είναι ορατό σε όλους και μπορεί να κριθεί ή να επικροτηθεί από ολόκληρο τον κόσμο.

Από εκεί και πέρα, αν θες να είσαι καλός στη δουλειά σου, η ψυχολογική πίεση είναι πάντα τεράστια. Και αυτό είναι κάτι που βιώνουν οι επαγγελματίες αθλητές καθημερινά, όπως και όλοι όσοι θέλουν να διαπρέψουν στον κλάδο τους.

Max vs 100 in Silverstone // Joerg Mitter / Red Bull Content Pool // SI202608250254 // Usage for editorial use only // www.redbullmediahouse.com

-Πόσο ανταγωνιστικός είσαι στην καθημερινότητά σου; Είσαι από αυτούς που θέλουν να κερδίζουν ακόμη και σε ένα οικογενειακό επιτραπέζιο ή αφήνεις τον ανταγωνισμό για την πίστα;

ΝΑΙ, με κεφαλαία! Ωστόσο, όταν χάνω, τα βάζω με τον εαυτό μου και δεν γκρινιάζω ποτέ για τον ανταγωνισμό. Είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, αλλά με έντονα στοιχεία εσωτερικής ανασκόπησης.

-Όταν κλείνουν οι κάμερες, τι άνθρωπος είσαι; Έχεις την ίδια ενέργεια ή είσαι τελείως διαφορετικός;

Μοιάζει πάρα πολύ ο Μιχάλης on camera με τον Μιχάλη off camera. Ίσως off camera να ξεφεύγουν κανά-δυο βρισιές παραπάνω.

-Αν σου έλεγαν αύριο «διάλεξε ένα αυτοκίνητο και μία πίστα στον κόσμο για να κάνεις έναν τελευταίο γύρο», ποιο θα επέλεγες;

Φέρτε μου μια Alfa Romeo Giulia GTA 1300 και αφήστε με να τρέξω στο Spa!

-Αν ο Max σου έλεγε «πάμε πάλι», θα έμπαινες ξανά στην πίστα; Και αυτή τη φορά τι θα έκανες διαφορετικά;

ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ! Κάτι ακούστηκε για Max vs 200 του χρόνου! Αν είμαι εκεί, όμως, αυτή τη φορά θα έρθω με πολύ μεγάλη προετοιμασία. MAX, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ!

Max vs 100 στο Silverstone// Joerg Mitter / Red Bull Content Pool // SI202608250250 // Usage for editorial use only // www.redbullmediahouse.com

To Max vs 100 είναι διαθέσιμο on-demand μέσω του Disney+ παγκοσμίως.