EUROLEAGUE · Παναθηναϊκός Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ONSPORTS TEAM 01 Οκτωβρίου 2026, 17:00 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε εδώ όσα είπε κατά τη διάρκεια της Media Day. Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Ομπράντοβιτς Ζέλικο Παναθηναϊκός COMMENTS LATEST NEWS 19:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ενισχύει την Ακαδημία του ο Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Μέχελεμπ 18:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Παρακολουθεί από κοντά το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων ο Μοχάμεντ Ελνένι 18:50 EUROLEAGUE LIVE Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 18:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «Ο Ινφαντίνο ήξερε για την Μάντσεστερ Σίτι αλλά δεν έκανε τίποτα!» 18:27 ΣΠΟΡ Τένις: Στο καλεντάρι της WTA για το 2027 η Αθήνα! 18:20 ΣΠΟΡ Handball Premier: Η ΑΕΚ πέρασε από το Άργος και συνεχίζει στην κορυφή 18:12 GREEK BASKET LEAGUE Μ. Αγγελόπουλος: «Αυτή είναι η σύμβαση για γήπεδο και Ολυμπιακό - Αν χρειαστεί θα παίξουμε στο ΣΕΦ» 18:06 GREEK BASKET LEAGUE Ηρακλής: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες του πρώτου γύρου 18:03 OPINION Κριστιάνο Ρονάλντο: Μπορείς να είσαι ο Βασιλιάς αν δεν φοράς το στέμμα για 90 λεπτά; 17:57 OPINION Τη Σίτι στο… απόσπασμα, στην Ελλάδα φερμουάρ στο στόμα και «δυναστείες» 17:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ο Σνάιντερ τα... έχωσε στον Τσάβι: «Ως προπονητής έχει μικρή εμπειρία» 17:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Χάαλαντ: Στα δικαστήρια με τη Norwegian Air για χρήση της εικόνας του ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ