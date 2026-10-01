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Πανσερραϊκός: «Πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, είμαστε έκπληκτοι»

Τα «λιοντάρια» πήραν θέση για την αφαίρεση βαθμών από τη ΔΕΑΒ.

Πανσερραϊκός: «Πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, είμαστε έκπληκτοι»
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Βαρύ ήταν το πλήγμα για τον Πανσερραϊκό, καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ αποφάσισε την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από την ομάδα των Σερρών, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τον αγώνα με τον Βόλο στα Play Out της σεζόν 2024-25.

Η απόφαση αφορά καταγγελία για χειραγώγηση της συγκεκριμένης αναμέτρησης, ενώ η υπόθεση συνδέθηκε με όσα είχε καταγγείλει ο Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, η διοίκηση του Πανσερραϊκού αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας επίσημη ανακοίνωση για την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός εκφράζει την απόλυτη έκπληξη της για την πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο για μια υπόθεση προ 18 μηνών και η οποία κατά την άποψη μας στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης.

Θα ασκήσουμε άμεσα έφεση, με την βεβαιότητα ότι η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό ως απολύτως αβάσιμη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και αναμένουμε την τελική της κρίση».

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