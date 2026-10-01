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Πανσερραϊκός: Αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας

Η ποινή αφορά τις δύο αναμετρήσεις με τον Βόλο στα playouts της Super League τη σεζόν 2024-25, οι οποίες είχαν βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών περί χειραγώγησης.

Πανσερραϊκός: Αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας
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Την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από τον Πανσερραϊκό αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Δεοντολογίας, ενώ με αφαίρεση τριών βαθμών τιμωρήθηκε και ο Βόλος Elabet.

Οι συγκεκριμένες ποινές συνδέονται με την υπόθεση των δύο αναμετρήσεων μεταξύ των δύο ομάδων, Βόλος - Πανσερραϊκός και Πανσερραϊκός - Βόλος, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα playouts της Super League τη σεζόν 2024-25.

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Τα δύο παιχνίδια είχαν βρεθεί στο επίκεντρο μετά τις δημόσιες καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος είχε κάνει λόγο για χειραγώγηση των συγκεκριμένων αναμετρήσεων.

Η ΕΠΑΘΛΑ ολοκλήρωσε την έρευνα που πραγματοποίησε για την υπόθεση και απέστειλε τα σχετικά πορίσματα, ώστε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε ποινικό και πειθαρχικό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά το πειθαρχικό σκέλος, η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, η οποία προχώρησε στην επιβολή των συγκεκριμένων κυρώσεων.

Σημειώνεται πως η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν δημοσιοποιεί τις ποινές που επιβάλλει, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες αποφάσεις να γίνονται γνωστές μέσω σχετικών πληροφοριών.

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