Τέλος ο Συλαϊδόπουλος από την Ρίο Άβε

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε αποτελεί και επίσημα ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος. Η πορτογαλική ομάδα ανακοίνωσε την Πέμπτη (01/10) τη λύση της συνεργασίας με τον Έλληνα προπονητή, έπειτα από συμφωνία των δύο πλευρών.

Ο 47χρονος τεχνικός είχε αναλάβει τη Ρίο Άβε το καλοκαίρι του 2025 και αποχωρεί έπειτα από 42 αγώνες στον πάγκο της ομάδας, με απολογισμό εννέα νίκες, 13 ισοπαλίες και 20 ήττες.

Η φετινή πορεία της ομάδας δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, καθώς μετά από επτά αγωνιστικές στο πρωτάθλημα η Ρίο Άβε είχε συγκεντρώσει μόλις τέσσερις βαθμούς.