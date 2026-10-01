Γιαμπουσέλε: «Σεβόμαστε τον σύλλογο που αγωνιζόμαστε»

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR σέβονται το άθλημα και τον σύλλογο που αγωνίζονται και δίνουν όλες τις δυνάμεις τους σε κάθε παιχνίδι, όπως τόνισε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, κατά τη διάρκεια της Media Day των «πράσινων» για το ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ μίλησε:

Για το τι να περιμένουμε να δούμε από τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μακάμπι: «Τα πρώτα δύο παιχνίδια της EuroLeague ήταν εδώ στην έδρα μας αλλά η Μακάμπι πλέον προέρχεται από δύο ήττες, οπότε γνωρίζουμε πως θα έρθουν εδώ με μεγάλη ενέργεια και θα παίξουν επιθετικά. Θα πρέπει να κοντρολάρουμε το τέμπο, την άμυνα την επίθεση και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη».

Για το όμορφο κλίμα στις τάξεις της ομάδας: «Ναι είμαστε όλοι νέοι εδώ θα πρέπει να συνηθίσουμε ο ένας τον άλλον και να ευχαριστιόμαστε τη συνύπαρξή μας μέσα στο παρκέ. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να το διασκεδάζουμε».

Για τα ποδοσφαιρικά τρικ που έκανε στην προθέρμανση: «Όχι, όχι το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο. Βέβαια οι περισσότεροι Ευρωπαίοι όταν ήμασταν παιδιά μάθαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο αλλά σίγουρα δεν είναι για μένα».

Για το τι δεν πήγε καλά στα δύο πρώτα παιχνίδια: «Καλή ερώτηση αλλά πρέπει να ρωτήσεις τον προπονητή για αυτό. Δουλεύουμε ως νέα ομάδα όπως είπα και πριν, είχαμε κάποιους τραυματισμούς και προσπαθούμε όταν αγωνιζόμαστε να μην κάνουμε λάθη. Να βλέπουμε στην προπόνηση τί πήγε λάθος και όσο προχωράει η σεζόν να βελτιωνόμαστε. Το πιο σημαντικό στη παρούσα φάση είναι να κερδίζεις πάρα τα λάθη που κάνεις».

Για τα επίπεδα συγκέντρωσης της ομάδας: «Κάθε ομάδα προσπαθεί να παίξει το καλύτερο μπάσκετ που μπορεί. Δεν μπορώ να μας αποκαλέσω σταρς αλλά είμαστε μία καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Προπονούμαστε καθημερινά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και να παίζουμε σκληρά. Σεβόμαστε το άθλημα και τον σύλλογο που αγωνιζόμαστε και είμαστε εδώ για να παίζουμε με ενέργεια σε κάθε ματς».