EuroLeague: Πού θα δείτε το Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός και τα υπόλοιπα ματς της ημέρας
Αυλαία στην 3η αγωνιστική της Euroleague με τον αγώνα Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.
Το «PalaDozza» της Μπολόνια θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση Βίρτους - Ολυμπιακός, η οποία ξεχωρίζει από τα παιχνίδια της Πέμπτης (01/10) στην πρώτη αγωνιστική ημέρα της 3ης «στροφής» της κανονικής περιόδου της Euroleague.
Το πρώτο τζάμπολ στο παιχνίδι έχει οριστεί για το βράδυ στις 21:30 και μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξή του από το LIVE του Onsports. Τηλεοπτικά, το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Η δράση της ημέρας θα αρχίσει στις 19:00 όπου η Χάποελ Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί την Ρεάλ Μαδρίτης στην «Arena 8888» της Σόφια στην Βουλγαρία, με μετάδοση από το Novasports 4HD.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας στην EuroLeague:
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 4HD)
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές (Novasports 5HD)
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός (Novasports Prime)
21:45 Παρί - Ζαλγκίρις (Novasports 4HD)