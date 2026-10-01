EuroLeague: Πού θα δείτε το Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός και τα υπόλοιπα ματς της ημέρας

Το «PalaDozza» της Μπολόνια θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση Βίρτους - Ολυμπιακός, η οποία ξεχωρίζει από τα παιχνίδια της Πέμπτης (01/10) στην πρώτη αγωνιστική ημέρα της 3ης «στροφής» της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Το πρώτο τζάμπολ στο παιχνίδι έχει οριστεί για το βράδυ στις 21:30 και μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξή του από το LIVE του Onsports. Τηλεοπτικά, το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Η δράση της ημέρας θα αρχίσει στις 19:00 όπου η Χάποελ Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί την Ρεάλ Μαδρίτης στην «Arena 8888» της Σόφια στην Βουλγαρία, με μετάδοση από το Novasports 4HD.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας στην EuroLeague: