Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντόνις Αρμς

Ο Αντόνις Αρμς αγωνίστηκε πέρυσι με τη φανέλα της ΑΕΚ, καταγράφοντας 13 συμμετοχές στη Stoiximan GBL. Σε 18:10 λεπτά κατά μέσο όρο, είχε 7,3 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ ανά αγώνα.

Στο BCL, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε σε επτά παιχνίδια με την Ένωση, έχοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 17:40 λεπτά συμμετοχής.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Ελλάδα, ο 28χρονος μετακόμισε στον Καναδά, όπου αγωνίστηκε για τους Κάλγκαρι Σαρτζ. Πλέον, ο Αρμς επιστρέφει στη χώρα μας, αυτή τη φορά για να ενισχύσει τον Προμηθέα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Αντόνις Αρμς, ο οποίος έρχεται στην Πάτρα για να ενισχύσει την ομάδα μας στις θέσεις των γκαρντ και των φόργουορντ για τη σεζόν 2026-27.

Ο Αντόνις Αρμς γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου του 1998 στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ. Έχει ύψος 1,98 μ. και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως shooting guard, όσο και ως small forward. Ξεκίνησε τη διαδρομή του στο NCAA από τo Mesa Community College (2016-18), ενώ στη συνέχεια έπαιξε στους Northwest Nazarene (2018-19), με τους οποίους μάλιστα αναδείχθηκε Greatest Northwest Athletic Conference Player of the year, μετρώντας 20,6 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ κατά μέσο όρο. Ακολούθησε μια σεζόν στους Winthrop Eagles (2020-21) και μια στους Texas Tech (2021-22). Το 2022-23 τον είδαμε για πρώτη φορά στη G League με τη φανέλα των Grand Rapids Gold, ενώ παρέμεινε στην ίδια λίγκα για άλλη μια χρονιά, αγωνιζόμενος στους Memphis Hustle. Τη σεζόν 2024-25 έπαιξε στην Κίνα και τους Guandong Southern Tigers, ενώ πραγματοποίησε την πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη, για λογαριασμό της ΑΕΚ. Με τη φανέλα της ”Βασίλισσας”, ο Αρμς μέτρησε 7,3 πόντους και 2,9 ριμπάουντ. Στο τέλος της σεζόν είχε και ένα πέρασμα από τον Καναδά και τους Calgary Surge (10,1 πόντοι, 4,4 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ).

Καλωσορίζουμε τον Αντόνις Αρμς στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».