Μαρία Σάκκαρη: Η Χάντερ πρώτη αντίπαλός της στο China Open

Η Αυστραλή qualifier, Νο.182 στην παγκόσμια κατάταξη, θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο του WTA 1000 του Πεκίνου.

Μαρία Σάκκαρη: Η Χάντερ πρώτη αντίπαλός της στο China Open
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Τη Στορμ Χάντερ θα βρει απέναντί της η Μαρία Σάκκαρη στην πρώτη της αναμέτρηση στο China Open, διοργάνωση κατηγορίας WTA 1000.

Η 31χρονη Αυστραλή, η οποία βρίσκεται στο Νο.182 της παγκόσμιας κατάταξης, εξασφάλισε την πρόκρισή της στον δεύτερο γύρο επικρατώντας εύκολα της Γιου Τζιν Λιν με 6-2, 6-1. Έτσι, έκλεισε θέση απέναντι στη Σάκκαρη, η οποία είχε περάσει στον δεύτερο γύρο χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστεί.

Η αναμέτρηση της Ελληνίδας τενίστριας με τη Χάντερ θα είναι η δεύτερη μεταξύ τους στο tour. Η Μαρία Σάκκαρη έχει ήδη επικρατήσει στην πρώτη τους συνάντηση και θα επιδιώξει να διευρύνει το μεταξύ τους προβάδισμα, κάνοντας το δύο στα δύο.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (03/10), με τη νικήτρια να αναμένεται, εκτός απροόπτου, να αντιμετωπίσει στη συνέχεια την Ελίνα Σβιτολίνα, η οποία βρίσκεται στο Νο.6 του ταμπλό.

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