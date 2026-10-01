· Μαϊάμι Χιτ

Αντετοκούνμπο: «Να αφήσω το στίγμα μου στους Χιτ, η επιστροφή στο Μιλγουόκι θα είναι δύσκολη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στους Μαϊάμι Χιτ, αλλά και για την ιδιαίτερη στιγμή της επιστροφής του στο Μιλγουόκι ως αντίπαλος των Μπακς.

Αντετοκούνμπο: «Να αφήσω το στίγμα μου στους Χιτ, η επιστροφή στο Μιλγουόκι θα είναι δύσκολη»
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Μετά από 13 χρόνια στο Ουισκόνσιν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα, αυτή τη φορά στη Φλόριντα, με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.

Ο Έλληνας σταρ, μιλώντας μετά την προπόνηση των Χιτ την Τετάρτη, αναφέρθηκε στη νέα πρόκληση που έχει μπροστά του, αλλά και στην επιστροφή του στο Μιλγουόκι.

Όσα είπε ο Αντετοκούνμπο:

«Ο οργανισμός των Μιλγουόκι Μπακς είχε μια σπουδαία ιστορία. Σπουδαίοι παίκτες έπαιξαν πριν από εμένα. Αλλά εδώ, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Κέρδισαν πολλά πρωταθλήματα. Σπουδαίοι παίκτες όλων των εποχών, από τον Ντι-Γουέιντ, τον ΛεΜπρόν, τον Κρις Μπος, τον Αλόνζο Μούρνινγκ, τον Σακ. Προχωράς προς τα κάτω.

Θέλω απλώς να αφήσω το στίγμα μου. Θέλω να ξέρω πότε θα τελειώσει αυτό το κεφάλαιο, αν είμαι εδώ μόνο για ένα, δύο χρόνια ή οτιδήποτε άλλο, θέλω να αφήσω το στίγμα μου. Θέλω να ξέρω ότι έχω μια εξαιρετική σχέση με το προπονητικό μου επιτελείο, τους συμπαίκτες μου, με τους οπαδούς.

Είναι απλώς ένα ακόμα παιχνίδι για μένα. Πληρώνομαι για να παίζω το παιχνίδι. Πληρώνομαι για να βελτιώνομαι και να είμαι έτοιμος. Αλλά εκείνη (η σύζυγός του, Μαράια) μου λέει, “αυτό λες πάντα. Θα προσπαθήσεις να το αγνοήσεις σαν να είναι ένα ακόμα παιχνίδι. Αλλά θα είσαι συναισθηματικά φορτισμένος. Βγήκες τόσο σκληρός, μπλα, μπλα, μπλα, αλλά βαθιά μέσα μου ξέρω ότι θα είναι ένα συναισθηματικά φορτισμένο παιχνίδι για σένα και θα είμαστε εκεί για σένα”. Προφανώς, σκέφτομαι να επιστρέψω με διαφορετική στολή και να περάσω από τον διάδρομο και να δω τα οικεία πρόσωπα.

Θα είναι δύσκολο. Είμαστε μεγάλα παιδιά, φοράμε μεγάλα παντελόνια, παίρνουμε αποφάσεις και πρέπει να ζούμε σύμφωνα με τις αποφάσεις μας. Είμαι ένας τύπος που δεν αφήνει καμία μεταμέλεια. Όταν φτάσω εκεί, θα προσπαθήσω να κάνω μια παράσταση και να προσπαθήσω να κερδίσω την ομάδα μου».

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