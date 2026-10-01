Marca: «Στην τελική ευθεία οι αποφάσεις για τη νέα EuroLeague» - Όσα αναφέρει για ΠΑΟΚ και Άρη

Η Γενική Συνέλευση της EuroLeague αναμένεται να εξετάσει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ άλλων την πρόταση του NBA, το νέο μοντέλο των franchise, αλλά και τις ομάδες που θα ενταχθούν στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με τη Marca, έχουν κατατεθεί τουλάχιστον 24 προτάσεις από συλλόγους και επενδυτικά σχήματα, με τη διαδικασία να βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση. Συνολικά 11 υποψηφιότητες διεκδικούν τις οκτώ διαθέσιμες θέσεις.

Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, ενώ ενδιαφέρον για το νέο μοντέλο έχει εκφράσει και ο Άρης.

Οι 11 υποψήφιοι

Οι ομάδες που έχουν καταθέσει αίτηση είναι οι Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια, Παρί, Χάποελ Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, ΠΑΟΚ, Νάπολι, Ντουμπάι BC, Λόντον Λάιονς και Μάξιμα Ρόμα.

Παράλληλα, ενδιαφέρον έχουν εκφράσει οι Χάποελ Ιερουσαλήμ, Άρης, Μπεσίκτας και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, με την περίπτωση της ρωσικής ομάδας να συνδέεται με την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης

Η οικονομική προσφορά αποτελεί σημαντικό παράγοντα, αλλά δεν θα είναι το μοναδικό κριτήριο για την τελική επιλογή. Η EuroLeague εξετάζει μέσω διαδικασίας due diligence το αγωνιστικό προφίλ, την ιστορία, την οργάνωση και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα κάθε υποψηφίου.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική σταθερότητα, η αξιοπιστία των συλλόγων, η δυναμική της αγοράς, η εμπορική απήχηση και η βάση των φιλάθλων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα επέκτασης της διοργάνωσης σε νέες αγορές, με το Λονδίνο να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, ενώ παράλληλα αξιολογείται η μπασκετική παράδοση χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία.

Προτάσεις έως και 1 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι 11 δεσμευτικές προσφορές ανέρχονται συνολικά σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εφόσον υπάρξουν νέες ή βελτιωμένες προτάσεις.

Η τελική επιλογή, πάντως, αναμένεται να προκύψει από τον συνδυασμό οικονομικών, αγωνιστικών και εμπορικών δεδομένων, καθώς και της βιωσιμότητας και των προοπτικών ανάπτυξης κάθε εγχειρήματος.

Οι δύο ημέρες στο Κόμο, στις 5 και 6 Οκτωβρίου, αναμένεται να είναι καθοριστικές για το νέο τοπίο της EuroLeague και τις ομάδες που θα αποτελέσουν μέρος της επόμενης ημέρας της διοργάνωσης.