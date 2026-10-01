· Ελλάδα · Ολλανδία

Nations League: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Ολλανδία και τις άλλες «μάχες» της ημέρας

Η αναμέτρηση της Τούμπας, Ελλάδα - Ολλανδία, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της ημέρας στο Nations League. 

Nations League: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Ολλανδία και τις άλλες «μάχες» της ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με οκτώ παιχνίδια συνεχίζεται την Πέμπτη (01/10) η δράση στους ομίλους του UEFA Nations League και αναμφίβολα αυτό που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το Ελλάδα - Ολλανδία, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του A2 ομίλου της League A.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη σέντρα με την Ολλανδία

Η σέντρα στην αναμέτρηση της Τούμπας έχει οριστεί για το βράδυ της Πέμπτης (01/10) στις 21:45 και μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη από το LIVE του Onsports, ενώ τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από τον ALPHA και το Novasports Start.

Την ίδια ώρα θα λάβει χώρα και ο άλλος αγώνας του ομίλου, αυτός μεταξύ της Γερμανίας και της Σερβίας, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το πρώτο τους «τρίποντο» στην διοργάνωση. Το ματς της «Allianz Arena» του Μονάχου θα μεταδοθεί από το Novasports 3HD.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

19:00 Αζερμπαϊτζάν - Λιχτενστάιν (Novasports Start)

21:45 Ελλάδα - Ολλανδία (ALPHA, Novasports Start)

21:45 Γερμανία - Σερβία (Novasports 3HD)

21:45 Δανία - Πορτογαλία (Novasports 2HD)

21:45 Ουαλία - Νορβηγία (Novasports Premier League)

21:45 Ισραήλ - Κόσοβο (Novasports 6HD)

21:45 Ιρλανδία - Αυστρία (Novasports Extra 1)

21:45 Μάλτα - Γιβραλτάρ (Novasports Extra 2)

COMMENTS
LATEST NEWS
13:49 AUTO MOTO

«Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens»: Το μεγαλύτερο motorsport event στις 3/10 στο ΟΑΚΑ

13:37 EUROLEAGUE

Marca: «Στην τελική ευθεία οι αποφάσεις για τη νέα EuroLeague» - Όσα αναφέρει για ΠΑΟΚ και Άρη

13:36 MVP

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν αντέχει να είναι κομπάρσος στην ίδια του την ταινία

13:21 ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη: Η Χάντερ πρώτη αντίπαλός της στο China Open

13:08 NBA

Αντετοκούνμπο: «Να αφήσω το στίγμα μου στους Χιτ, η επιστροφή στο Μιλγουόκι θα είναι δύσκολη»

13:01 GREEK BASKET LEAGUE

Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντόνις Αρμς

12:57 ONSPORTS

Οι Tokio Hotel έρχονται στο Release Athens στις 7 Ιουλίου 2027

12:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Ολλανδία και τις άλλες «μάχες» της ημέρας

12:42 ΣΠΟΡ

Ετσεβέρι - Τσιτσιπάς 1-2: Τα Highlights από την ανατροπή του Έλληνα τενίστα στο Japan Open

12:29 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Πρόστιμο 5.500 ευρώ στους Κρητικούς για τον τελικό του Super Cup

12:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκαγκάτσης: «Η Εθνική να σφυρηλατηθεί για την επιστροφή της στις μεγάλες διοργανώσεις»

12:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τότεναμ: Ετοιμάζει δυναμικό μπάσιμο για Τζολάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας