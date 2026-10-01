Nations League: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Ολλανδία και τις άλλες «μάχες» της ημέρας

Με οκτώ παιχνίδια συνεχίζεται την Πέμπτη (01/10) η δράση στους ομίλους του UEFA Nations League και αναμφίβολα αυτό που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το Ελλάδα - Ολλανδία, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του A2 ομίλου της League A.

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Η σέντρα στην αναμέτρηση της Τούμπας έχει οριστεί για το βράδυ της Πέμπτης (01/10) στις 21:45 και μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη από το LIVE του Onsports, ενώ τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από τον ALPHA και το Novasports Start.

Την ίδια ώρα θα λάβει χώρα και ο άλλος αγώνας του ομίλου, αυτός μεταξύ της Γερμανίας και της Σερβίας, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το πρώτο τους «τρίποντο» στην διοργάνωση. Το ματς της «Allianz Arena» του Μονάχου θα μεταδοθεί από το Novasports 3HD.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις: