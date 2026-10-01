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Τότεναμ: Ετοιμάζει δυναμικό μπάσιμο για Τζολάκη

Ψηλά στη λίστα της Τότεναμ για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου εμφανίζεται ο Κωνσταντής Τζολάκης

Τότεναμ: Ετοιμάζει δυναμικό μπάσιμο για Τζολάκη
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Το όνομα του Κωνσταντή Τζολάκη φαίνεται πως έχει αρχίσει να απασχολεί ομάδες της Premier League, μετά το πολύ καλό ξεκίνημα που πραγματοποιεί με τη Χαλ στο φετινό πρωτάθλημα.

Η Χαλ έχει συγκεντρώσει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, έχοντας γνωρίσει μόλις μία ήττα. Σημαντικό ρόλο στην έως τώρα πορεία της έχει παίξει και ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας.

Ο Τζολάκης έχει καταφέρει να ολοκληρώσει χωρίς να δεχθεί γκολ τρεις από τις αναμετρήσεις της Χαλ στο αγγλικό πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, κράτησε ανέπαφη την εστία του στα παιχνίδια απέναντι σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι και Αστον Βίλα, έχοντας συμβάλει στην προσπάθεια της ομάδας του να πραγματοποιήσει θετικό ξεκίνημα.

Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις έχουν τραβήξει την προσοχή και πέρα από τη Χαλ. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «TEAMtalk», ο Κωνσταντής Τζολάκης αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει η Τότεναμ ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Η ομάδα του Λονδίνου βρίσκεται σε αναζήτηση ενός ακόμη τερματοφύλακα και ο 23χρονος Έλληνας γκολκίπερ βρίσκεται στη σχετική λίστα. Μαζί με τον Κωνσταντή Τζολάκη, η Τότεναμ φέρεται να εξετάζει και τον Ολλανδό τερματοφύλακα της Μπράιτον, Μπαρτ Φερμπρούγκεν.

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Τότεναμ: Ετοιμάζει δυναμικό μπάσιμο για Τζολάκη

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