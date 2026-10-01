Ελλάδα-Ολλανδία με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

H Εθνική Ομάδα ξεκίνησε εντυπωσιακά το Nations League με 2 εκτός έδρας νίκες κόντρα στη Σερβία (1-2) και τη Γερμανία (0-1) και καμαρώνει στην κορυφή του ομίλου. Σήμερα (21:45) υποδέχεται στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας την Ολλανδία με στόχο την τρίτη σερί νίκη.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ.

Ο Χρήστος Τζόλης να σκοράρει & η Ελλάδα να κερδίσει.

Over 0.5 γκολ Ελλάδα & Over 5.5 κόρνερ Ελλάδα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης να σκοράρει.

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-0, 2-0 ή 3-0.

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Σήμερα ξεκινάει και η 3η αγωνιστική της Euroleague. Στις 21:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπολόνια. Αύριο, στις 21:15, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

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