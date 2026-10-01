Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (01/10) - «Τυφώνας» ο Παναθηναϊκός AKTOR

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (01/10). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (01/10) - «Τυφώνας» ο Παναθηναϊκός AKTOR
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Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές πήρε ο Παναθηναϊκός AKTOR, αφού μετά την Παρί στην πρεμιέρα, επικράτησε και της έτερης γαλλικής ομάδας της Euroleague, της Βιλερμπάν, 102-79 στο «Telekom Center Athens» και ήταν «Επτάστερος Τυφώνας».

Ένα ακόμα σημαντικό ματς έχει μπροστά της η Εθνική Ελλάδας, η οποία υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα και έχει στόχο το 3Χ3 στον όμιλο και την διατήρηση της πρωτιάς και στόχο να «Κάνει πάλι το θαύμα της».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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