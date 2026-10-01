Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (01/10) - «Τυφώνας» ο Παναθηναϊκός AKTOR
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (01/10).
Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές πήρε ο Παναθηναϊκός AKTOR, αφού μετά την Παρί στην πρεμιέρα, επικράτησε και της έτερης γαλλικής ομάδας της Euroleague, της Βιλερμπάν, 102-79 στο «Telekom Center Athens» και ήταν «Επτάστερος Τυφώνας».
Ένα ακόμα σημαντικό ματς έχει μπροστά της η Εθνική Ελλάδας, η οποία υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα και έχει στόχο το 3Χ3 στον όμιλο και την διατήρηση της πρωτιάς και στόχο να «Κάνει πάλι το θαύμα της».