Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (01/10) - «Τυφώνας» ο Παναθηναϊκός AKTOR

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές πήρε ο Παναθηναϊκός AKTOR, αφού μετά την Παρί στην πρεμιέρα, επικράτησε και της έτερης γαλλικής ομάδας της Euroleague, της Βιλερμπάν, 102-79 στο «Telekom Center Athens» και ήταν «Επτάστερος Τυφώνας».

Ένα ακόμα σημαντικό ματς έχει μπροστά της η Εθνική Ελλάδας, η οποία υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα και έχει στόχο το 3Χ3 στον όμιλο και την διατήρηση της πρωτιάς και στόχο να «Κάνει πάλι το θαύμα της».

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