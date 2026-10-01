Παναθηναϊκός: Σε εξέλιξη η αλλαγή χλοοτάπητα στο ΟΑΚΑ

Ο αγωνιστικός χώρος του ΟΑΚΑ είχε επιβαρυνθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, ενώ η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση αποτέλεσε έναν ακόμη λόγο που κατέστησε αναγκαία την αντικατάσταση του χλοοτάπητα.

Ήδη ο παλιός τάπητας έχει απομακρυνθεί και οι εργασίες για την τοποθέτηση του νέου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος είναι ο αγωνιστικός χώρος να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού.

Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του «τριφυλλιού» είναι προγραμματισμένο για τις 15 Οκτωβρίου, όταν θα υποδεχθεί την Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League.