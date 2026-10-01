Παναθηναϊκός: Προσωπικός σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου ο Πιλάβιος

Ο Σοφοκλής Πιλάβιος εντάσσεται στο πλευρό του Γιάννη Αλαφούζου, αναλαμβάνοντας καθήκοντα προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο ρόλος του αφορά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τον σύλλογο, πέραν των αμιγώς ποδοσφαιρικών ζητημάτων. Για το τελευταίο σκέλος, άλλωστε, ο Παναθηναϊκός έχει ως βασικό συνεργάτη τον Φράνκο Μπαλντίνι.

Ο Πιλάβιος είναι νομικός με εξειδίκευση στον χώρο του αθλητισμού, ενώ η επαγγελματική του πορεία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον Παναθηναϊκό.