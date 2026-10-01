ΠΑΟΚ: Φιλικό με την δεύτερη ομάδα για τον «Δικέφαλο»
Αύριο (02/10) η πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Ατομικό ακολούθησαν οι Γιαννούλης, Ντεσπόντοφ, Κόστα και Ελουστόντο.
Οι ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι προπονήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (1/10), δουλεύοντας κυρίως πάνω στην επιθετική τακτική και τα τελειώματα, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.
Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, πριν οι παίκτες περάσουν στο τακτικό κομμάτι. Ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο ακολούθησαν οι Γιαννούλης, Ντεσπόντοφ, Κόστα και Ελουστόντο.
Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ Β' την Παρασκευή (2/10) στις 11:00, σε κλειστό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.