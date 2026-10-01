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ΠΑΟΚ: Φιλικό με την δεύτερη ομάδα για τον «Δικέφαλο»

Αύριο (02/10) η πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Ατομικό ακολούθησαν οι Γιαννούλης, Ντεσπόντοφ, Κόστα και Ελουστόντο.

ΠΑΟΚ: Φιλικό με την δεύτερη ομάδα για τον «Δικέφαλο»
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Οι ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι προπονήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (1/10), δουλεύοντας κυρίως πάνω στην επιθετική τακτική και τα τελειώματα, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, πριν οι παίκτες περάσουν στο τακτικό κομμάτι. Ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο ακολούθησαν οι Γιαννούλης, Ντεσπόντοφ, Κόστα και Ελουστόντο.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ Β' την Παρασκευή (2/10) στις 11:00, σε κλειστό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

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