Παναθηναϊκός: Σε πλήρη εξέλιξη η αποκατάσταση του χλοοτάπητα στο ΟΑΚΑ

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο ΟΑΚΑ, μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση, την οποία παρακολούθησαν περίπου 95.000 θεατές.

Η διαδικασία για την επαναφορά του γηπέδου είχε οργανωθεί αρκετό καιρό πριν από τη διεξαγωγή της συναυλίας, καθώς η ΠΑΕ είχε προχωρήσει εγκαίρως στον σχεδιασμό όλων των απαιτούμενων εργασιών.

Περίπου 30 εργαζόμενοι δουλεύουν σε διαδοχικές βάρδιες όλο το 24ωρο, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει την ολοκλήρωση της ανακατασκευής μέσα σε 72 ώρες.

Ο χλοοτάπητας είχε προετοιμαστεί στην Ολλανδία

Η προεργασία είχε ξεκινήσει πολύ πριν ανοίξουν οι πόρτες του ΟΑΚΑ για τη συναυλία. Συγκεκριμένα, στην Ολλανδία είχαν καλλιεργηθεί και προετοιμαστεί 8.000 τετραγωνικά μέτρα φυσικού χλοοτάπητα Poa pratensis, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχε θέσει ο Παναθηναϊκός.

Η κατάσταση του χλοοτάπητα παρακολουθούνταν συστηματικά σε συνεργασία με τους κατασκευαστές, ενώ παράλληλα είχε γίνει ο απαραίτητος προγραμματισμός για τη μεταφορά του υλικού, τον εξοπλισμό και τη στελέχωση των συνεργείων.

Με την ολοκλήρωση της συναυλίας και την απομάκρυνση του σχετικού εξοπλισμού, οι εργασίες στο ΟΑΚΑ ξεκίνησαν άμεσα. Ο υπάρχων χλοοτάπητας είχε υποστεί σημαντική καταπόνηση, με το έδαφος να έχει συμπιεστεί και να έχουν δημιουργηθεί αναερόβιες συνθήκες στο υπόστρωμα.

22 φορτηγά για τη μεταφορά του νέου χλοοτάπητα

Το πρώτο στάδιο των εργασιών αφορά την απομάκρυνση του επιφανειακού στρώματος και την αποσυμπίεση του εδάφους. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η ενσωμάτωση εδαφοβελτιωτικών και νέας άμμου, πριν από την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας που θα υποδεχθεί τον νέο χλοοτάπητα.

Για τη μεταφορά του νέου υλικού χρειάστηκαν συνολικά 22 φορτηγά-ψυγεία. Ο χλοοτάπητας φτάνει στο ΟΑΚΑ σε ρολά διαστάσεων 2,4 επί 15 μέτρα, με πάχος που κυμαίνεται μεταξύ 35 και 40 χιλιοστών.

Κάθε ρολό καλύπτει έκταση 36 τετραγωνικών μέτρων, ενώ το μεγάλο μέγεθός τους περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των ενώσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ενώσεις μειώνονται περίπου κατά 70% σε σύγκριση με τα συμβατικά ρολά, γεγονός που ενισχύει τη συνοχή της επιφάνειας.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης και οι απαραίτητοι έλεγχοι, ο νέος αγωνιστικός χώρος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί άμεσα.

Η επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ απαιτεί απόλυτο συντονισμό, με το ιδιαίτερα στενό χρονικό περιθώριο των 72 ωρών να καθιστά καθοριστικό τον σχεδιασμό που είχε προηγηθεί αρκετές ημέρες πριν από τη συναυλία.