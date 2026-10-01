Marca: «Η νέα Εθνική Ελλάδας χτίζεται πάνω στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού»

Μέσω δημοσιεύματος, η ισπανική εφημερίδα «Marca» πλέκει το εγκώμιο του Ολυμπιακού, αποδίδοντας τις πρόσφατες επιτυχίες της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League στο οργανωμένο πλάνο των ακαδημιών του Ρέντη.

Στο δημοσίευμά της, η Marca τονίζει πως η νέα «χρυσή γενιά» του ελληνικού ποδοσφαίρου στηρίζεται στη ραχοκοκαλιά των παικτών που ανδρώθηκαν στους Πειραιώτες όπως οι Τζολάκης, Ανδρούτσος, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μουζακίτης, Κωστούλας, Σάλιακας και Ντόη.

Παράλληλα, το ισπανικό μέσο αποδίδει τα εύσημα στον Βαγγέλη Μαρινάκη, επισημαίνοντας πως η δική του οικονομική στήριξη και οι συνεχείς επενδύσεις στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη αποτελούν τη βάση αυτής της εκτόξευσης. Η Marca υπογραμμίζει πως οι ευρωπαϊκές επιτυχίες του 2024 με την κατάκτηση του Youth League και του Conference League, δικαιώνουν απόλυτα το ισπανικού τύπου μοντέλο ανάπτυξης που έχει εφαρμόσει ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η νέα Εθνική Ελλάδας έχει τις ρίζες της στον Ολυμπιακό. Η ομάδα των υποδομών του συλλόγου του Πειραιά τροφοδοτεί συνεχώς την ανάπτυξη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, το οποίο ξεκίνησε εντυπωσιακά στο Nations League με δύο σπουδαίες νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία. Η δυναμική αυτής της νέας γενιάς τράβηξε μάλιστα την προσοχή του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος χαρακτήρισε το ελληνικό σύνολο ως μια πιθανή "χρυσή γενιά".

Μεγάλο μέρος αυτής της εξέλιξης περνά από τις ακαδημίες του Ρέντη. Παίκτες όπως οι Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Χαρ. Κωστούλας, Ανδρούτσος, Σάλιακας, Μουζακίτης και Ντόη ανδρώθηκαν στον Ολυμπιακό πριν την επαγγελματική τους εξέλιξη, έχοντας στο πλάι τους και τον Γιώργο Μασούρα, εκ των ηγετών της ομάδας. Η επιρροή επεκτείνεται και στην Εθνική U21, με τους Τσομπανίδη, Αποστολάκη, Μπακούλα, Καλογερόπουλο, Κων. Κωστούλα και Παπακανέλλο.

Το σημείο καμπής ήρθε το 2024, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Youth League (3-0 τη Μίλαν) και λίγες εβδομάδες αργότερα η πρώτη ομάδα σήκωσε το Conference League κόντρα στη Φιορεντίνα, ολοκληρώνοντας ένα πρωτοφανές ευρωπαϊκό νταμπλ.

Αυτή η προσήλωση στην ανάπτυξη υποδομών είναι αποτέλεσμα της καθοριστικής οικονομικής στήριξης του ιδιοκτήτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, με διαρκείς επενδύσεις στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη. Οι τίτλοι, η ανάδειξη νέων παικτών και η στελέχωση των εθνικών ομάδων πιστοποιούν την επιτυχία του project, το οποίο πλαισιώνεται πλέον από έντονο ισπανικό στοιχείο στη διοικητική και προπονητική δομή (Κορδόν, Αλγκουαθίλ, Ρούμπιο, Ροντρίγκεθ). Το στοίχημα πλέον είναι η διατήρηση αυτής της παραγωγής ταλέντων με συνέπεια στο μέλλον».