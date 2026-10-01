Χάαλαντ: Στα δικαστήρια με τη Norwegian Air για χρήση της εικόνας του

Η Νορβηγία αποτέλεσε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκε από την Αγγλία, ενώ προηγουμένως είχε αφήσει εκτός τη Βραζιλία στη φάση των «16».

Κεντρικό πρόσωπο της πορείας της ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος αποτέλεσε τον ηγέτη της εθνικής ομάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της νορβηγικής εφημερίδας VG, η παρουσία του στο Μουντιάλ είχε και μια δικαστική συνέχεια.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι και η York Promotions Ltd., μέσω της οποίας διαχειρίζονται τα εμπορικά του δικαιώματα, κατέθεσαν αγωγή κατά της Norwegian Air Shuttle ASA. Η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, τη χρήση της εικόνας και του εμπορικού σήματος του Χάαλαντ χωρίς σχετική άδεια για την προώθηση αεροπορικών εισιτηρίων.

Ο δικηγόρος του Χάαλαντ και της York Promotions Ltd., Τόμας Χάγκεν, επιβεβαίωσε την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η Norwegian χρησιμοποίησε χωρίς άδεια το εμπορικό σήμα του ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από την πλευρά της, η Norwegian Air επιβεβαίωσε την κατάθεση της αγωγής, εκφράζοντας την έκπληξή της για την εξέλιξη. Η εταιρεία υποστήριξε ότι οι σχετικές αναρτήσεις έγιναν στο πλαίσιο της στήριξης της εθνικής ομάδας και βασίστηκαν σε τάσεις των social media.

Η αεροπορική εταιρεία χαρακτήρισε «κρίμα» το γεγονός ότι οι πανηγυρισμοί για την εθνική ομάδα οδήγησαν σε δικαστική διαμάχη και εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών.