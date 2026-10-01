Ο Σνάιντερ τα... έχωσε στον Τσάβι: «Ως προπονητής έχει μικρή εμπειρία»

Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Τσάβι στον πάγκο της εθνικής Ολλανδίας, καθώς στα δύο πρώτα παιχνίδια του απέναντι σε Γερμανία και Σερβία παρέμεινε αήττητος. Οι «οράνιε» απέσπασαν ισοπαλία 1-1 από τους Γερμανούς και στη συνέχεια έφυγαν με τη νίκη από τη Σερβία, επικρατώντας με 2-1.

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία μετά την απογοητευτική παρουσία της Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου η πορεία της ολοκληρώθηκε στον γύρο των «32» με τον αποκλεισμό από το Μαρόκο. Ο Τσάβι διαδέχθηκε τον Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο από το 2023, και έχει υπογράψει συμβόλαιο που τον δεσμεύει με την ολλανδική ομοσπονδία μέχρι το τέλος του Μουντιάλ του 2030.

Ωστόσο, το ξεκίνημά του δεν στάθηκε αρκετό για να σταματήσει τη συζήτηση γύρω από την επιλογή του. Ανάμεσα σε εκείνους που έχουν εκφράσει δημόσια τις επιφυλάξεις τους βρίσκεται και ο Γουέσλι Σνάιντερ.

Ο άλλοτε ηγέτης των «οράνιε» έχει αμφισβητήσει κατά πόσο το προπονητικό βιογραφικό του Τσάβι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που συνοδεύουν τον πάγκο της εθνικής ομάδας, ενώ παράλληλα έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η επιλογή του από την ολλανδική ομοσπονδία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σνάιντερ

«Μου φαίνεται λίγο περίεργο που επέλεξαν έναν προπονητή εθνικής ομάδας που, στην πραγματικότητα, δεν πληρούσε τα κριτήρια που έθεσε η ίδια η Ολλανδική Ομοσπονδία.

Ο Τσάβι απέκτησε τις άδειες προπονητικής κατηγορίας A, B και Pro μέσα σε τέσσερις εβδομάδες. Το πρότυπο της Ολλανδικής Ομοσπονδίας απαιτεί από όλους τους προπονητές να ολοκληρώσουν τεσσεράμισι χρόνια εκπαίδευσης. Εύχομαι στον Τσάβι τα καλύτερα, από τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά ως προπονητής έχει μικρή εμπειρία».