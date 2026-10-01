Κριστιάνο Ρονάλντο: Μπορείς να είσαι ο Βασιλιάς αν δεν φοράς το στέμμα για 90 λεπτά;

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ενδεκάδα της Πορτογαλίας ήταν σχεδόν αυτονόητη. Ήταν το σημείο αναφοράς.

Ο νέος προπονητής της, Ζόρζε Ζεσούς, δεν τον άφησε εκτός Εθνικής στο Nations League. Τύπου: δεν τον χρειάζομαι. Τον συμπεριέλαβε ΚΑΝΟΝΙΚΑ στα σχέδιά του. Απέναντι στη Νορβηγία, έκανε κάτι που για χρόνια έμοιαζε αδιανόητο: ο CR7 έμεινε στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε ως αλλαγή. Για πρώτη φορά σε επίσημο ματς της εθνικής του από το 2003. Η Πορτογαλία, μάλιστα, πήρε τη νίκη με 2-1. Ο Ζεσούς έδειξε ότι θέλει να διαχειριστεί διαφορετικά τον αρχηγό του.

Ο Ρονάλντο όμως στράβωσε. Με το σφύριγμα της λήξης στο Όσλο αρνήθηκε να χαιρετήσει τους φιλάθλους μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και έφυγε μόνος του προς τα αποδυτήρια. Δεν συμμετείχε στην επόμενη προπόνηση της ομάδας ενόψει του αγώνα με τη Δανία. Ολόκληρος ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Πέντρο Προένσα, ταξίδεψε εσπευσμένα στην Κοπεγχάγη για να πραγματοποιήσει συνάντηση κρίσης Ρονάλντο - Ζεσούς.

Η μεγάλη ρήξη και η αποχώρηση

Η συνάντηση αυτή, όμως, αντί να σβήσει τη φωτιά, οδήγησε σε οριστική έκρηξη. Μόλις ο Ζόρζε Ζεσούς ξεκαθάρισε στον 41χρονο σταρ ότι θα ξεκινούσε από τον πάγκο και στο αποψινό κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στη Δανία, ο Ρονάλντο πήρε την απόφαση να τραβήξει το σχοινί στα άκρα. Μάζεψε τα πράγματά του και εγκατέλειψε επίσημα την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας στην Κοπεγχάγη.

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Λίγο μετά τη βόμβα της αποχώρησής του, ο ίδιος εξέδωσε μια λακωνική ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας το γεγονός, αφήνοντας σαφείς αιχμές και τονίζοντας ότι θα αποκαλύψει την πλήρη «αλήθεια» πίσω από αυτή την κίνηση εν ευθέτω χρόνω. Η αποψινή Πορτογαλία θα παραταχθεί χωρίς τον ηγέτη της, ο οποίος πλέον δεν θα βρίσκεται καν στο γήπεδο.

https://www.instagram.com/p/Dd6_Xz6A_Um/

Ο CR7 έχει δείξει ότι θέλει να συνεχίσει να προσφέρει στην Εθνική και να γράψει ακόμη μερικές σελίδες στην ήδη τεράστια ιστορία του. Είναι και το ρεκόρ των 1000 γκολ που κυνηγά. Αλλά ίσως αυτή να είναι η πιο δύσκολη μετάβαση για έναν σπουδαίο αθλητή. Να αποδεχθεί ότι η αξία του δεν μετριέται πλέον μόνο σε λεπτά συμμετοχής.

Ο Ρονάλντο θα μπορούσε να είναι αρχηγός χωρίς να παίζει 90 λεπτά. Θα μπορούσε να είναι σημείο αναφοράς χωρίς να ξεκινά κάθε παιχνίδι. Να είναι καθοριστικός ακόμη κι αν χρειαζόταν να μπει στο 60ό λεπτό αντί, να βγει στο 60ό.

Όμως, με την κίνησή του να γυρίσει την πλάτη στην ομάδα και να φύγει, επέλεξε έναν άλλο δρόμο. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι πια αν ο Ρονάλντο «τελείωσε». Το ερώτημα είναι αν η Πορτογαλία πέρασε βίαια και οριστικά από την εποχή του «η ομάδα γύρω από τον Ρονάλντο» στην εποχή του «η ομάδα χωρίς τον Ρονάλντο». Και αυτή η διαφορά είναι τεράστια.

(AP Photo/Armando Franca) AP

Το μεγαλείο ενός αθλητή δεν αποδεικνύεται μόνο όταν βρίσκεται στο επίκεντρο. Αποδεικνύεται και όταν ξέρει πότε να κάνει ένα βήμα πίσω. Εδώ όμως μιλάμε για τον ΤΕΡΑΣΤΙΟ Κριστιάνο Ρονάλντο.

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Τον παίκτη που το ποδοσφαιρικό ταλέντο του συνοδευόταν πάντα από τον ΑΚΡΑΙΟ εγωισμό του – έναν εγωισμό που αυτή τη φορά τον ώθησε να αποχωρήσει από την Εθνική ομάδα.