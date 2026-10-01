Μ. Αγγελόπουλος: «Αυτή είναι η σύμβαση για γήπεδο και Ολυμπιακό - Αν χρειαστεί θα παίξουμε στο ΣΕΦ»

Για όλα τα σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ΑΕΚ μίλησε ο Μάκης Αγγελόπουλος, σε συζήτηση που είχε το μεσημέρι της Πέμπτης (1/10) με τους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης αναφέρθηκε αναλυτικά σε θέματα που αφορούν την ομάδα και τον σύλλογο, με τη συζήτηση να περιστρέφεται κυρίως γύρω από τρεις βασικούς άξονες.

Το ζήτημα του γηπέδου, η συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό, αλλά και οι εξελίξεις γύρω από το NBA Europe βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τον Μάκη Αγγελόπουλο να τοποθετείται σχετικά με όλα τα παραπάνω.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Αγγελόπουλος

Για το γήπεδο: «Ερχόμενος στην ΑΕΚ είχα υποσχεθεί τρία πράγματα. Να παλέψουμε για τίτλους, την ιστορία και το γηπεδικό. Στην αρχή ήμουν λίγο αδαής. Μιλώντας με παλαιμάχους και βλέποντας την κατάσταση, εγώ ήμουν ποδοσφαιρικός, μακριά από το μπάσκετ. Τα έβλεπα λίγο λάθος στην αρχή. Έχουμε παίξει σε 18-20 γήπεδα. Δεν είχαμε το οικόπεδό μας όπως το ποδόσφαιρο. Πρώτη προσπάθεια ήταν το Γαλάτσι, με τον Δήμαρχο είχαμε εξαιρετική συνεργασία.

Ανήκε στο ΤΑΙΠΕΔ το γήπεδο. Υπήρχαν κάποιες μειονότητες που ήταν απέναντι. Ανέθεσε σε κάποιον καθηγητή του Πολυτεχνείου. Είχαμε μιλήσει και με την κυβέρνηση. Ήταν μία ανάθεση 35.000 ευρώ, με φωνάζει ο δήμαρχος και λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είπαν ότι για να το πάρει η ΑΕΚ ήταν προτιμότερη η κατεδάφιση. Λέω τι λέει ο άνθρωπος. Είδαμε το γήπεδο τένις σε συνεργασία με την κυβέρνηση, έμενε μόνο να το σκεπάσουμε. Πληρώσαμε πάρα πολλά χρήματα σε μελέτες.

Η ιδέα ήταν να μπουν τέσσερις πυλώνες. Όταν φτάσαμε στο θέμα της στατικότητας, βγήκαν τα προβλήματα. Το γήπεδο τένις είχε νερό από κάτω και ήταν χτισμένο πάνω σε ραντιέ. Οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση ήταν οριακή.

Μετά είδαμε το ποδηλατοδρόμιο, δεν βρήκαμε ποτέ τα σχέδια. Πήγαμε στη Βαλένθια, βρήκαμε τον Καλατράβα. Υπήρχαν σοβαρότερα προβλήματα και τελικά καταλήξαμε στην περίπτωση των Λιοσίων. Πρώτη φορά που ήρθα εδώ με έπιασε ένα σφίξιμο. Δεν υπήρχε τίποτα, κρέμονταν καλώδια. Ήταν ένα σοκ. Αποφασίσαμε να κάνουμε την κίνηση και να επενδύσουμε στον χώρο. Είπαμε ότι η λύση είναι να γίνει προορισμός.

Άρα δεν φτάνει το γήπεδο σκέτο. Το γήπεδο δεν είχε άδεια, οι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν χωρίς άδεια. Υπήρχε χαρτί που απαγόρευση τέλεση αγώνων. Δεν υπήρχε πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Έχω όλα τα πιστοποιητικά μέχρι το 2020 που απαγορεύουν είσοδο φιλάθλων. Το γήπεδο αδειοδοτήθηκε για πρώτη φορά από την ΑΕΚ. Κάτι που δεν κατάφεραν τέσσερις κυβερνήσεις. Ξεπεράσαμε τα προβλήματα και πήραμε τις άδειες. Πέρασε τρεις φορές από τη Βουλή. Και τις τρεις φορές με ρεκόρ ψήφων.

Ούτε τα μνημόνια δεν πήραν την αποδοχή που είχε το γήπεδο της ΑΕΚ. Η δική μας πρόταση πέρασε. Αυτό που ξεχωρίζει την περίπτωσή μας με τις άλλες δύο είναι ότι πήραμε την πρώτη παραχώρηση για δέκα χρόνια. Δεν εμπιστευόταν κανείς την ΑΕΚ. Εμεί ήμασταν οι πρώτοι που φτιάξαμε πρώτα το γήπεδο και μετά ήρθε η παραχώρηση. Ο Παναθηναϊκός πρώτα το πήρε μετά άρχισε να βάζει χρήματα. Ο Ολυμπιακός πρώτα θα πάρει χρήματα, μετά θα υπογράψει.

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα τελειώσει και τυπικά, είναι οριστικό. Είναι 80 στρέμματα και το πάρκινγκ. Τα 68 το ακίνητο και τα υπόλοιπα οι δρόμοι απ’ έξω. Η πρώτη αξιοποίηση Ολυμπιακού Ακινήτου στη χώρα έγινε από την ΑΕΚ. Γίνεται η πρώτη αξιοποίηση και διαβάζω άνοιξε ο δρόμος θα πάει γήπεδο ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Κάναμε ονοματοδοσία σύμβασης και διαβάζω άρθρα για νέους εμπορικούς ορίζοντες, ακολουθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός».

Για το θέμα με τον Ολυμπιακό: «Φτάσαμε στο επίμαχο θέμα με τον Ολυμπιακό. Το γήπεδο αυτό όπως και το ΣΕΦ ανήκουν στον φορέα ΣΕΦ. Είναι νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται δύο γήπεδα και λέει ότι σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η ομάδα που χρειάζεται γήπεδο θα αγωνίζεται στο άλλο. Αν πάθει κάτι το γήπεδό μας, εμείς θα πάμε να παίξουμε στο ΣΕΦ.

Εμάς εμμέσως μας βοήθησε και στην πρόταση για το NBA. Μας εξυπηρέτησε αυτό ότι υπάρχει μία εναλλακτική από την πρώτη ημέρα. Εμείς έπρεπε στο πλαίσιο της αγοράς να ακυρώσουμε κάποιες συναυλίες. Είναι μία συμφωνία που στο πάρε – δώσε χάνουμε, δεν κερδίζουμε. Βγήκαν και κάτι φήμες ότι πήραμε εκατομμύρια. Εμείς είμαστε ζημιωμένοι. Όμως εξασφαλίσαμε ότι αν χρειαστούμε το άλλο γήπεδο, το έχουμε. Είμαστε δεμένοι σε μία σύμβαση και πρέπει να την τηρήσουμε.

Όποιος μου έχει ζητήσει βοήθεια του την έχω δώσει. Έχω πρόσφυγες παππούδες. Όπου μπορεί η ΑΕΚ να βοηθήσει βοηθάει. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει ένα μερίδιο στην αγορά, όσο μεγαλώνει η πίτα, μεγαλώνει το κομμάτι μας. Σε αυτή τη λογική αφήσαμε χρήματα στο τραπέζι για την κεντρική διαχείριση. Χάσαμε και ένα πρωτάθλημα για να σώσουμε ΠΑΟΚ – Άρη.

Αφήσαμε ένα μεγάλο ποσό στο τραπέζι από την COSMOTE για το κοινό καλό. Όπως ήμασταν εδώ όταν ανοίξαμε την πόρτα στους Παλαιστίνιους που δεν τον έκανε κανείς. Παίξαμε τρεις φορές με αυτούς. Όταν ο Καντέρ ήθελε να κάνει το καμπ για τα παιδιά των Τούρκων προσφύγων η ΑΕΚ άνοιξε την πόρτα, όταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν πίσω λόγω Turkish Airlines.

Αποδεδειγμένα έχει δείξει ότι όπου υπάρχει πρόβλημα είναι εδώ. Όπου υπήρξε ανάγκη η ΑΕΚ ήταν εδώ. Μην έχοντας συμβατική υποχρέωση, εμένα σαν άνθρωπο μου αρέσει η δημιουργία και έχω το μικρόβιο της προσφοράς. Παρότι ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος, θεωρώ ότι δεν είναι εχθρός. Θα τον εξυπηρετούσα.

Αυτό που πρεσβεύουμε, οι πρόσφυγες δημιουργοί μας, είναι μία κουλτούρα που την κουβαλάμε από γενιά σε γενιά. Πιστεύω ότι αυτό θα πάρει θετικό πρόσημο στην ιστορία. Το έχω αποδείξει ότι το κάνω πάντα. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή και θα το έκανα. Δεν μπαίνω στη λογική του εχθρού, αλλά του αντιπάλου.

Είναι το μοναδικό γήπεδο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που δεν έχει πάρει ένα ευρώ. Ήρθαν και τα καινούργια LED επιπέδου NBA. Η εμπειρία πλέον του γηπέδου θα είναι καταπληκτική. Τελειώσαμε με τις υποδομές που ήταν το δύσκολο κομμάτι».

Για τον λόγο που δεν επικοινωνήθηκε η σύμβαση: «Η διαχείριση η επικοινωνιακή ήταν λάθος. Το ότι επινοικιάσαμε κάποια ντουβάρια για μερικούς μήνες, δεν νομίζω ότι πουλήσαμε την ιστορία. Αν υπάρξουν βανδαλισμοί θα πληρωθούν, είναι μέρος της συμφωνίας».

Για τις αντιδράσεις του κόσμου: «Με τους οργανωμένους που μίλησα είδα δύο τάσεις. Αυτοί που στηρίζουν το μπάσκετ, που έρχονται, βάζουν πούλμαν από Φιλαδέλφεια. Τις πιο πολλές φωνές τις άκουσα από αυτούς που δεν έρχονται στο μπάσκετ. Πιστέψτε με δεν αξίζει για καμία ομάδα να πεθάνει κάποιος».

Για το αν φοβάται τα πεσίματα: «Έχουν γίνει πολλές συσκέψεις και με την αστυνομία, τα μέτρα επιτήρησης θα είναι πολύ σοβαρά. Θα υπάρχουν drones που θα καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή».

Για την προσβασιμότητα: «Είναι ένα θέμα που το έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή. Πρέπει να είναι το μοναδικό γήπεδο στον κόσμο που δεν συνδέεται με κανένα Μέσο σταθερής τροχιάς. Έχουν γίνει ενέργειες, προχωράει καλά το θέμα του προαστιακού. Θα υπάρξουν και έξτρα γραμμές του ΟΑΣΑ και από το κέντρο και από το μετρό και από τη Φιλαδέλφεια. Μιλάμε για φέτος, για τις γραμμές. Από τον προαστιακό υπάρχει λεωφορείο στην έξοδο 6 που σε φέρνει στο γήπεδο».

Για τον καιρό που θα είναι ο Ολυμπιακός: «Το συμφωνητικό που έχουμε υπογράψει είναι μέχρι μέσα ή τέλος Ιανουαρίου με δικαίωμα επέκτασης +2 και +2 (σ.σ. μηνών)».

Για το αν η ΑΕΚ έχει αδικηθεί από τα μίντια: «Η ΑΕΚ έχει αδικηθεί από τα μίντια. Με το καλημέρα είχαμε capital controls. Μπήκαμε σε έναν δρόμο, πήραμε κάποιους τίτλους και μετά έσκασε ο κορωνοϊός που μας πήγε τρία χρόνια πίσω. Εμείς ήμασταν ένα περιβάλλον που είχε δύο ομάδες της EuroLeague που στραγγαλίζουν οικονομικά και αγωνιστικά τους ανταγωνιστές.

Παρόλα αυτά σε αυτό το περιβάλλον και ερχόμενοι από πιο κάτω κατηγορίες, εκεί που παίζουμε στα ίσια παίξαμε 10 φορές, πήγαμε 4 Final Four και πήραμε έναν τίτλο. Εμείς διοργανώσαμε και τρία Final Four. Βάλαμε το χέρι στην τσέπη. Μόνο η ΑΕΚ έχει χρηματοδοτήσει τρία Final Four. Το πετύχαμε επενδύοντας πάνω από τις δυνάμεις μας.

Αν υπήρχε Financial Fair Play στη FIBA δεν θα παίζαμε ποτέ. Ευτυχώς δεν υπήρχε. Υπήρχαν φορές που έπρεπε να καλύψω εγώ το 65-70% του συνολικού μπάτζετ. Για να καταλάβουμε την υπέρβαση που έγινε για να φτάσουμε εκεί. Πρότεινα να αξιοποιήσουμε το Ολυμπιακό Ακίνητο, πρότεινα να κάνουμε την ταινία. Για εμένα είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στη δεκαετία. Θεωρώ ότι λίγο έχουμε αδικηθεί».

Για το αν προσπάθησε να βρει συμπαίκτη: «Όταν ξεκίνησα μου λέει ο Αλέξης (σ.σ. Αλεξίου) ότι έχουμε θέμα, έχουμε κάνει ένα μπάτζετ 800.000, έχουμε 200.000, ένα 500άρικο να βγει η χρονιά. Σε παρακαλώ βοήθησέ μας, γιατί αυτή τη φορά δεν πάμε Α2, πάμε Γ’ ΕΣΚΑ. Μου έκαναν και ένα ντου οι οργανωμένοι. Βγάλαμε 1 εκ. να βγει η χρονιά να μην ξεφτιλιστούμε. Βλέπω στην πορεία ότι αυτό δεν θα είναι τόσο εύκολο, θα τραβήξει. 500.000 μας είπαν με 5 εκ θα είμαι ικανοποιημένος να βγω.

Έτυχε να γνωρίζω όλους τους επώνυμους ανώνυμους πλούσιους ΑΕΚτζήδες που είχαν περάσει από το ποδόσφαιρο για να βοηθήσουν. Είναι μία κίνηση σωτηρίας της ΑΕΚ, δεν το είδα επιχειρηματικά. Έπαθα σοκ. Έκανα 20-30 ραντεβού. Δεν είπε ένας "δεν έχω" ή μπορώ να βοηθήσω με τάδε ποσό. Όλοι μου έλεγαν "φύγε μακριά". Ευρωλίγκα, ανταγωνισμός, η ομάδα δεν έχει γήπεδο, ρόστερ, οπαδούς, "φύγε μακριά". Όλοι είπαν "έχω, αλλά δεν θέλω".

Στο ποδόσφαιρο μπορείς να βγάλεις και λεφτά. Μού είπαν "πού πας θα καταστραφείς". Είπα ότι δεν μου πάει να αφήσω την ΑΕΚ να καταστραφεί. Η προτροπή ήταν φύγε μακριά να σωθείς. Εκ των υστέρων κάποιοι είχαν και δίκιο. Ήταν πραγματικά μεγάλη περιπέτεια. Αν δεν έχεις κλάψει για την ΑΕΚ μικρός, δεν το κάνεις.

Κι εγώ κάποια στιγμή θα φύγω, δεν θα είμαι εδώ για πάντα. Σκέφτηκα να είναι κάποιο παιδί ΑΕΚτζής, είδα ότι δεν υπάρχει στην αγορά κάτι τέτοιο. Τώρα που είναι στρωμένο το μαγαζί και επειδή υπάρχει ένα τρομερό κύμα στο μπάσκετ, αλλά και στα σπορ γενικότερα. Είναι ένα χρυσό τάιμινγκ για τα σπορ γενικότερα.

Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Υπήρξε πολύ σοβαρό ενδιαφέρον για την ομάδα από το εξωτερικό. Και πρόσφατα, την άνοιξη. Απλώς επειδή είμαστε σε μία πορεία, μέχρι να ξεκαθαρίσει τι κάνουμε με το NBA, είπα αν θέλει να συνεισφέρει ευχαρίστως, αλλά δεν θέλω να ρισκάρουμε την πορεία που έχει η ομάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν πάρα πολλά funds. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στα σπορ με επένδυση σε AI και Streaming».

Για την κατάληξη του NBA Europe και αν θα παίξει ρόλο: «Στην επόμενη ημέρα σίγουρα δεν θα υπάρχει μεγαλομέτοχος στην ΑΕΚ. Θα είναι μία κοινοπραξία επενδυτών.

Υπάρχει σίγουρα πρόταση από το NBA προς την EuroLeague. Η πρόταση αφορά την απορρόφηση. Συγχώνευση και απορρόφηση. Κατάργηση της EuroLeague. Οι ομάδες πάνε όλες στο BCL. Αν γίνει αυτό το σενάριο θα υπάρχει καθυστέρηση. Δεν μπορεί να γίνει σε έναν χρόνο. Γι' αυτό πιστεύω ότι ενδεχόμενο deal θα καθυστερήσει τις επενδύσεις.

Γιατί αν σε αγοράσει, κλείνεις. Η EuroLeague είναι ο ορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Δεν αφήνουν σε κανέναν να αναπνεύσει. Με ρωτάνε γιατί δεν πάω στο EuroCup. Αν το πάρω θα πάρω τηλεοπτικό 100.000 και οι άλλοι 4 εκ επειδή είναι μέτοχοι.

Παίξαμε μία χρονιά στο EuroCup. Τους είπα ποιο είναι το πλάνο. Μου είπαν ότι έχουν κολλήσει οικονομικά. Υπάρχει μία λύση να βρούμε 70 εκ., αλλά πρέπει τα ματς να πάνε Σαββατοκύριακο. Θέλανε για 35 εκ. να γίνει αυτό. Και σηκώθηκα και έφυγα. Εκεί καταλαβαίνεις τον τρόπο σκέψης. Εμένα με ενοχλεί και αυτή η αδιαφάνεια.

Το NBA σου λέει ότι ανοίγει το 25%. Δύο δρόμοι, το BCL και τα πρωταθλήματα. Όλες οι ομάδες θα παίρνουν τα ίδια χρήματα. Εμπορικά, η πλήρης αποτυχία της EuroLeague. Σε νέες αγορές απέτυχε να μπει, όπως το Λονδίνο. Το NBA έρχεται να ξεκλειδώσει μία εμπορική αξία. Δεν δούλεψε το να πάνε τα λεφτά στους 11, γιατί δεν συμπαθεί τα λιμνάζοντα νερά.

Το NBA θα δώσει 12 άδειες. Στο τέλος του τρίτου χρόνου θα δώσει άλλες τρεις, και στο τέλος του έκτου άλλες τρεις. Άρα κλειδώνει στις 18. Η EuroLeague πότε σκέφτηκε να κάνει franchises; Όταν ήρθε το NBA. Η EuroLeague πήγε να σωθεί στον Κόλπο. Άρα ομολογεί την αποτυχία της. Το NBA λέει όλες οι άδειες στην Ευρώπη. Στο NBA 7 ξένοι και 5 homegrown.

Πληρώνουν οι ομάδες μας στην EuroLeague πρόστιμο για το σάλαρι καπ. Κάποιοι που δεν δέχονται σάλαρι καπ στην Ελλάδα, το δέχονται στην EuroLeague . Μου έλεγε ο Μαρκ Τέιτουμ ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του NBA είναι ότι έχει οκτώ διαφορετικούς πρωταθλητές».

Για το αν υπάρχει πλάνο αν δεν μπει με άδεια ή από BCL: «Υπάρχει ο δρόμος της άδειας και του BCL. Υπάρχει και το παρακλάδι των δύο Final Four του Ιουνίου. Μπορεί να είμαστε και υποψήφιο γήπεδο να γίνει, αν δεν είμαστε ήδη μέσα.

Έχουμε ρίξει όλο μας το βάρος στην άδεια. Το NBA σου δίνει μία περίοδο προσαρμογής 3-5 χρόνια. Έχουν allocate για επενδύσεις 1.5 δις σε γήπεδα. Όταν ξεκινήσαμε έδινα 5%, τώρα δίνω 50-50 (σ.σ. για την άδεια).

Για την Αθήνα έχουν κατατεθεί 3-4 προσφορές. Funds και Family Offices.Αν τα βρουν με την Ευρωλίγκα, μπορεί να μπερδευτούμε μετά.

Είδαν πολύ θετικά ότι η ΑΕΚ έδωσε το γήπεδο στον Ολυμπιακό, το είδαν ως ανωτερότητα».

Για τον Χατζηχρήστο: «Με τον Δημήτρη είχαμε εξαιρετική σχέση. Κάθε Πέμπτη τρώγαμε. Μου λείπει να συζητάμε. Είχε τρία χαρακτηριστικά που δεν έχω συναντήσει. Ένα ήταν η ενέργειά του. Ένα άλλο η στοχοπροσήλωση. Δεν έβλεπε την ΑΕΚ σαν μέσο. Ήταν αυτοσκοπός του η ΑΕΚ. Σίγουρα το οπαδικό κίνημα έχει χάσει. Έχουμε περάσει πολλά στο ποδόσφαιρο μαζί».

Για τα BAN και αν η ΑΕΚ έχει οικονομικό πρόβλημα: «Όταν υπήρχαν τα προβλήματα, βγήκα μόνος μου. Είπα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, ότι θα το παλέψουμε και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Μετά από δύο χρόνια είχα πει κάτω το red alarm, το 90-95% το λύσαμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το θέμα το οικονομικό το κλείνουμε».

Για προτάσεις που ήρθαν σε παίκτες: «Υπήρξαν προτάσεις για Φλιώνη, Μπάρτλεϊ και Μπράουν, οι οποίες απορρίφθηκαν».