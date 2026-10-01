Παρακολουθεί από κοντά το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων ο Μοχάμεντ Ελνένι

Τη Λετονία στο «Λάμπρος Κατσώνης» φιλοξενεί η Εθνική Ελπίδων, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στον όμιλο των προκριματικών για το Euro U21.

Την αναμέτρηση παρακολουθεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Λεβαδειακού, ο Μοχάμεντ Ελνένι, με τον Αιγύπτιο να δημοσιεύει φωτογραφία από τις κερκίδες του γηπέδου στα social media.

Ο 34χρονος αποτελεί το τελευταίο χρονικά «μπαμ» των Βοιωτών, με έναν παίκτη που αναμένεται να κάνει τη διαφορά στη Super League.

Δείτε το story του Ελνένι: