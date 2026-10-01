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Παρακολουθεί από κοντά το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων ο Μοχάμεντ Ελνένι

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Λεβαδειακού, Μοχάμεντ Ελνένι βρίσκεται στο «Λάμπρος Κατσώνης» και παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση ανάμεσα στην Εθνική Ελπίδων και τη Λετονία για τα προκριματικά του Euro U21.

Παρακολουθεί από κοντά το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων ο Μοχάμεντ Ελνένι
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Τη Λετονία στο «Λάμπρος Κατσώνης» φιλοξενεί η Εθνική Ελπίδων, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στον όμιλο των προκριματικών για το Euro U21.

Την αναμέτρηση παρακολουθεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Λεβαδειακού, ο Μοχάμεντ Ελνένι, με τον Αιγύπτιο να δημοσιεύει φωτογραφία από τις κερκίδες του γηπέδου στα social media.

Ο 34χρονος αποτελεί το τελευταίο χρονικά «μπαμ» των Βοιωτών, με έναν παίκτη που αναμένεται να κάνει τη διαφορά στη Super League.

Δείτε το story του Ελνένι:

ELNENY-LIVADEIA
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